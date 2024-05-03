Участница Великой Отечественной войны умерла во Владикавказе

Валентина Баулина, 100-летняя участница Великой Отечественной войны, скончалась в Северной Осетии. О прискорбном событии рассказал глава региона Сергей Меняйло.

Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Баулина ушла из жизни в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Участница ВОВ проживала во Владикавказе. 19 апреля она отпраздновала свой столетний юбилей.

Валентина Баулина родилась в Воронежской области. Когда началась война, ей было всего 17 лет.

"С сентября 1942 по май 1945 года Валентина Михайловна прошла с войсками 1-го Украинского фронта в составе 841-го отдельного автотранспортного батальона командиром отделения в звании старшины

– Меняйло

Валентина Баулина была ранена – это произошло в 1943 году, во время боев на Курской дуге. После лечения в полевом госпитале она снова возвратилась на фронт.

9 мая 1945 года – день Великой Победы – ветеран встретила в Берлине.

© Фото: Telegram-канал Сергея Меняйло

"Героический подвиг Валентины Михайловны отмечен множеством наград: орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За взятие Берлина", "За победу над Германией""

– глава Северной Осетии

По окончании войны Валентина Баулина занималась педагогической деятельностью. Она проработала на этом поприще более 40 лет.