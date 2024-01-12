Вестник Кавказа

Столетний ветеран ВОВ из Дагестана стал Героем России

Столетний ветеран ВОВ из Дагестана стал Героем России
© Фото: телеграм-канал Сергея Меликова
Ветеран ВОВ Ибрагим-Паша Садыков удостоен звания Героя России. Указ подписал президент страны. В январе ветеран войны отпраздновал свое столетие.

Ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков стал Героем России, указ об этом подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Новость в своем телеграм-канале прокомментировал глава республики Сергей Меликов. Он отметил, что Ибрагим-Паша Садыков – один из тех, кто своими подвигами сегодня мотивирует защитников Родины.

Стоит добавить, что ветеран Ибрагиим-Паша Садыков отпраздновал в январе этого года столетний юбилей. В честь этого бизнесмен и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов вручил участнику ВОВ 100 млн рублей.

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