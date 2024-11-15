Ингушетия обустраивает дороги к древним башням

Власти Ингушетии реализуют целый ряд проектов по развитию туризма в республике. В приоритете – облагораживание маршрутов, ведущих к древним башням, а также создание новых зон отдыха для гостей региона.

Руководство Ингушетии намерено привлечь туристов обновленными маршрутами к старинным башням и новыми зонами отдыха, рассказали в пресс-службе главы и правительства РИ.

"Победители конкурсных отборов представили три проекта по продвижению событийных мероприятий и восемь по обустройству туристических маршрутов и созданию зон отдыха"

– пресс-релиз

На данный момент готовятся к приему туристов маршруты, ведущие к пяти комплексам башен, а также к старинному храму Маготе. На эти проекты было выделено в общей сложности около 30 млн рублей.

Помимо этого, в республике идет работа над созданием новых зон отдыха. Одна из них появится в Джейрахском районе в горах. Еще две зоны отдыха будут открыты в столице Ингушетии Магасе. Не останется без средств и Назрань: там предполагается произвести работу над действующим турмаршрутом "Аллея Вечного огня".

Стоит отметить, что в последнее время турпоток в Ингушетию растет. Поэтому власти намерены построить новые отели. Они появятся почти во всех городах региона, а именно в Сунже, Назрани и столице Магасе. Гостиницы будут возведены и в Джейрахском районе. Кроме того, уже сейчас в Ингушетии работают свыше двух десятков зон для кемпинга.