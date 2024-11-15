Вестник Кавказа

Ингушетия обустраивает дороги к древним башням

Ингушетия обустраивает дороги к древним башням
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ингушетии реализуют целый ряд проектов по развитию туризма в республике. В приоритете – облагораживание маршрутов, ведущих к древним башням, а также создание новых зон отдыха для гостей региона.

Руководство Ингушетии намерено привлечь туристов обновленными маршрутами к старинным башням и новыми зонами отдыха, рассказали в пресс-службе главы и правительства РИ.

"Победители конкурсных отборов представили три проекта по продвижению событийных мероприятий и восемь по обустройству туристических маршрутов и созданию зон отдыха"

– пресс-релиз

На данный момент готовятся к приему туристов маршруты, ведущие к пяти комплексам башен, а также к старинному храму Маготе. На эти проекты было выделено в общей сложности около 30 млн рублей.

Помимо этого, в республике идет работа над созданием новых зон отдыха. Одна из них появится в Джейрахском районе в горах. Еще две зоны отдыха будут открыты в столице Ингушетии Магасе. Не останется без средств и Назрань: там предполагается произвести работу над действующим турмаршрутом "Аллея Вечного огня".

Стоит отметить, что в последнее время турпоток в Ингушетию растет. Поэтому власти намерены построить новые отели. Они появятся почти во всех городах региона, а именно в Сунже, Назрани и столице Магасе. Гостиницы будут возведены и в Джейрахском районе. Кроме того, уже сейчас в Ингушетии работают свыше двух десятков зон для кемпинга.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
785 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ели в Ингушетии попали под особый контроль перед Новым годом

Ели в Ингушетии попали под особый контроль перед Новым годом

ДТП с несколькими ранеными произошло в Ингушетии

ДТП с несколькими ранеными произошло в Ингушетии

Экс-чиновник из Ингушетии нанес ущерб на крупную сумму

Экс-чиновник из Ингушетии нанес ущерб на крупную сумму

Десятки кофеен появятся в Ингушетии для развития туризма

Десятки кофеен появятся в Ингушетии для развития туризма

В центре Магаса откроется крупнейший в Ингушетии торговый центр

В центре Магаса откроется крупнейший в Ингушетии торговый центр

Древнейший храм в Ингушетии раскопают археологи

Древнейший храм в Ингушетии раскопают археологи

Жилой дом горел в ингушском селе

Жилой дом горел в ингушском селе

Ингушетия оказалась в конце рейтинга зарплат в РФ

Ингушетия оказалась в конце рейтинга зарплат в РФ

Массовое ДТП в Ингушетии унесло две жизни

Массовое ДТП в Ингушетии унесло две жизни

Смертельное ДТП в Ингушетии – столкнулись иномарка и &quot;Камаз&quot;

Смертельное ДТП в Ингушетии – столкнулись иномарка и "Камаз"

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы