Вестник Кавказа

Ели в Ингушетии попали под особый контроль перед Новым годом

Герой мультфильма “Ну
© Фото: погоди!“
В предновогодний период в Ингушетии будут особо следить за самовольной вырубкой хвойных деревьев в лесах. Жителей республики также ждут беседы на тему экологии.

В лесах Ингушетии будут особое внимание уделять охране елей от нелегальной вырубки в преддверии Нового года, рассказали в Минприроды республики.

«С 21 по 31 декабря инспекторы лесного надзора совместно с правоохранительными органами будут ежедневно патрулировать территории, где произрастают хвойные деревья»

- Минприроды Ингушетии

В это время с населением Ингушетии проведут профилактические беседы о важности сохранения лесов. Уроки по охране деревьев проведут также в образовательных учреждениях.

Помимо этого, в министерстве напомнили, что самовольная вырубка деревьев влечет за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

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