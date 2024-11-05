Ели в Ингушетии попали под особый контроль перед Новым годом

В предновогодний период в Ингушетии будут особо следить за самовольной вырубкой хвойных деревьев в лесах. Жителей республики также ждут беседы на тему экологии.

В лесах Ингушетии будут особое внимание уделять охране елей от нелегальной вырубки в преддверии Нового года, рассказали в Минприроды республики.

«С 21 по 31 декабря инспекторы лесного надзора совместно с правоохранительными органами будут ежедневно патрулировать территории, где произрастают хвойные деревья»

- Минприроды Ингушетии

В это время с населением Ингушетии проведут профилактические беседы о важности сохранения лесов. Уроки по охране деревьев проведут также в образовательных учреждениях.

Помимо этого, в министерстве напомнили, что самовольная вырубка деревьев влечет за собой не только административную, но и уголовную ответственность.