Новогодние елки подорожали в России

Цены на новогодние елки подскочили в 2024 году: средняя стоимость 1 м увеличилась на 20-50% и стала составлять 1,5 тыс рублей. Владельцы питомников назвали вероятные причины.

Стоимость главного новогоднего украшения значительно увеличилась в этом году: праздничные елки подорожали на 20-50% в сравнении с прошлым годом, рассказали СМИ.

Подчеркивается, что цены увеличились с 1 тыс рублей до 1,5 тыс рублей за 1 м.

С чем связано подорожание? На это повлияло несколько факторов: инфляция, рост цен на горючее и аренду складов у изготовителей. Владельцы питомников подтвердили, что в таких условиях закономерно повышение стоимости елок.

«Чтобы привлечь работников на заготовку, нужно поднимать зарплаты. Поэтому уже с начала декабря цены вырастут в среднем на 300 — 400 рублей за метр»

- питомник

Вместе с ценами также повысилось качество изготовляемых елок – они стали пышнее и выше, отметили в «Парламентской газете».

Отметим, что начало продажи новогодних елок намечено на 20 декабря. Пик спроса, по ожиданиям продавцов, случится 21-22 декабря и 28-29 декабря.