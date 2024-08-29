Вестник Кавказа

Новогодний отдых в России подорожал на 20%

Новогодний отдых в России подорожал на 20%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Этой зимой туристические поездки в новогодние праздники обойдутся россиянам на 20% дороже, чем год назад. Бронирование туров на Новый год уже началось, в топе спроса Великий Устюг, поделились в АТОР.

В России за год отдых в новогодние каникулы подорожал на 20%, заявил сегодня вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

По его словам, летний отдых с прошлого года стал дороже на 20-22%, зимний отдых не отстает по росту цен.

«Мы оцениваем рост стоимости отелей в 15−20%, по сравнению с летом 2023 года. Транспорт – самолеты, авиасообщение – подорожали на 20−25%... К сожалению, пока мы не видим замедления роста цен, и цены на Новый год будут тоже на 20% дороже, чем цены на Новый год прошлый»

– вице-президент АТОР

Он объяснил, что сдержать цены на туры нельзя на фоне роста цен на все составляющие путевки, на транспорт, на обслуживание. Новогодние туры россияне уже начали бронировать, туристы спешат приобрести путевку в Великий Устюг, куда на декабрь-январь всегда сложно купить ж/д билеты.

«Некоторые особо предусмотрительные уже бронируют и Новый год, и Рождество… На Новый год, в основном, бронируют не горные лыжи, потому что сезон еще пока далековат, а экскурсионные туры... На первом месте по продажам – Великий Устюг»

– Ромашкин

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