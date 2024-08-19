Спрос на новогодние туры в Турцию вырос в три раза

В рамках раннего бронирования российские путешественники выбирают теплые страны, чтобы провести там осенние школьные каникулы и период новогодних праздников, информирует Российский союз туриндустрии (РСТ), ссылаясь на туроператоров.
Сейчас бронирования на зимние праздники идут активнее, чем в прошлом году.
"В топе продаж по раннему бронированию, как и годом ранее, - Турция, показавшая рост в три раза, ОАЭ – в два раза, Таиланд – в четыре раза, Египет – в 5,5 раз, Шри-Ланка подросла на 11%, Абхазия – на 8%"
– туроператор Fun&Sun
О росте спроса на новогодний период сообщает и компания «Русский Экспресс» - объем бронирования на зиму уже в три с лишним раза превышает показатели прошлого года. Пляжный отдых зимой манит россиян, в лидерах такие направления, как Таиланд, ОАЭ, Мальдивы.
Отметим, что в этом году граждане РФ чаще ездя за границу, чем в 2023 году - с начала года совершено уже 5 млн поездок.