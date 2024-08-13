Больше всего туристов прилетело в Анталью из России

Пассажиры из России оказались лидерами по прибытиям в аэропорты Анталья и Газипаша-Аланья, статистику обнародовали турецкие СМИ. С начала года в первый из них прилетели более 2 млн россиян.

Турпоток из России в Анталью в 2024 году вырос более чем на 184 тыс человек, следует из данных по пассажиропотоку аэропортов Анталья и Газипаша-Аланья. Соответствующие данные предоставила Turizm Gazetesi.

Источник статистики – Госуправление аэропортов.

"Город Анталья впервые в своей истории принял более 10,4 млн туристов в период с января по середину августа, это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года"

– газета

По данным на 16 августа, в аэропорт Антальи прибыли в общей сложности более 10,2 млн гостей со всего мира. Воздушная гавань Газипаша-Аланья приняла почти 186 тыс туристов.

Больше всего туристов прилетели в аэропорт Антальи из России. Количество таких пассажиров составляет 2,04 млн человек. Год назад показатель был на 184 тыс меньше.

В общем количество гостей доля россиян выросла весьма существенно – на 10%. В итоге она почти достигла четверти от общего пассажиропотока.

На второй строчке туристы из Германии, третьими стали британцы.