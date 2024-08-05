Анталья соберет лучших шеф-поваров мира

Турецкая Анталья на три дня станет центром притяжения самых требовательных гурманов со всего мира: 6-8 сентября в городе пройдет третий Международный гастрономический фестиваль Food Fest, организованный муниципалитетом города-курорта.
Проходить фестиваль будет в городском парке Караалиоглу под девизом "Будущая Анталья", а соберутся на него гости со всех уголков планеты: помимо традиционных кулинарных баттлов на празднике запланированы презентации фирменной продукции, мастер-классы со "звездными" шеф-поварами Мишлен, интервью, концерты и конкурсы, передает турецкое информационное агентство Anadolu.
Цель фестиваля отражена в его названии - власти города расскажут всему миру о ценностях Антальи, чтобы передать их будущим поколениям, и одна из них - становление Антальи как "гастрономической столицы" Турции, рассказал на презентации мероприятия глава муниципалитета города Мухиттин Боджек.
"Анталья вносит большой вклад в экономику Турции благодаря местным культурам и 18 продуктам с географически указанием"
- Мухиттин Боджек
Ну и, конечно, по традиции здесь можно будет оценить на вкус все то, что приготовят мэтры кулинарии, и не только: гостям фестиваля дадут попробовать незабываемые вкусовые сочетания продуктов традиционной и современной кухни, а также представят и предложат местные продукты, в том числе с запатентованным географическим указанием.