Анталья соберет лучших шеф-поваров мира

Турецкая курортная Анталья в первой декаде сентября примет третий гастрономический фестиваль Food Fest, на который соберутся выдающихся шеф-повара мировой кухни – конкурс пройдет в парке Караалиоглу.

Турецкая Анталья на три дня станет центром притяжения самых требовательных гурманов со всего мира: 6-8 сентября в городе пройдет третий Международный гастрономический фестиваль Food Fest, организованный муниципалитетом города-курорта.

Проходить фестиваль будет в городском парке Караалиоглу под девизом "Будущая Анталья", а соберутся на него гости со всех уголков планеты: помимо традиционных кулинарных баттлов на празднике запланированы презентации фирменной продукции, мастер-классы со "звездными" шеф-поварами Мишлен, интервью, концерты и конкурсы, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Цель фестиваля отражена в его названии - власти города расскажут всему миру о ценностях Антальи, чтобы передать их будущим поколениям, и одна из них - становление Антальи как "гастрономической столицы" Турции, рассказал на презентации мероприятия глава муниципалитета города Мухиттин Боджек.

"Анталья вносит большой вклад в экономику Турции благодаря местным культурам и 18 продуктам с географически указанием"

- Мухиттин Боджек

Ну и, конечно, по традиции здесь можно будет оценить на вкус все то, что приготовят мэтры кулинарии, и не только: гостям фестиваля дадут попробовать незабываемые вкусовые сочетания продуктов традиционной и современной кухни, а также представят и предложат местные продукты, в том числе с запатентованным географическим указанием.