Вестник Кавказа

Назван самый популярный у россиян курорт Турции

Пляж в Анталии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стало известно, куда ездят отдыхать россияне за границу. Статистику по выезду за границу с целью отдыха озвучили в Погранслужбе. На первом месте оказалась Турция.

Турция оказалась наиболее популярным заграничным направлением для отдыха у жителей России, рассказали в пресс-службе Coral Travel.

Согласно данным Погранслужбы за первые шесть месяцев 2024 года, в этот период в Турцию выехали более 1,7 млн россиян, передает "Интерфакс-Туризм". Относительно аналогичного периода прошлого года число россиян, решивших провести отпуск в этой стране, увеличилось на 6%, так что турпоток в Турцию растет.

В пресс-службе добавили, что большинство российских туристов предпочитают отдыхать в Анталье. Пользуются успехом также Мугла и Измир.

Что касается отдельных курортов, то лидирует Кемер (Анталья): его предпочли почти 28% отдыхающих. Второе место заняла Аланья, куда отправились более 23% туристов. В топ-3 также попал курорт Сиде, принявший почти 18% россиян.

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