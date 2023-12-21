В турецком Кемере ищут российскую туристку

На турецком курорте Кемер пропала российская туристка из Кировской области, приехавшая сюда на отдых: 4 января она вышла на прогулку, но обратно в отель не вернулась.

Вся полиция турецкого курортного города Кемер ищет российскую туристку, приехавшую сюда на отдых из Кировской области в канун Нового года: она не вернулась с прогулки еще 4 января, а два дня назад не прибыла в аэропорт на обратный авиарейс в Москву, сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье.

"Установлено, что 4 января она вышла на прогулку и в отель не вернулась. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, и в настоящее время её телефон отключен"

- генконсульство РФ в Анталье

Россиянка прилетела в Турцию из Москвы 30 декабря 2023 года, однако по окончании туристической поездки 8 января на обратный рейс в Москву она не явилась, после чего заявление о пропаже подала ее мать, сообщили в дипмиссии, передает РИА Новости.

Генеральное консульство России в Анталье связалось с турецкими правоохранительными органами и туристической компанией, которая отправила россиянку на отдых. Направлен официальный запрос турецкой стороне, а полиция города Кемер проводит расследование.

Ситуацию с пропажей гражданки России контролирует генконсульство, добавили дипломаты.