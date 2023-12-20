Сильный туман спровоцировал страшное ДТП в Турции

Сегодня утром в районе Северная Мармара в Турции из-за густого тумана произошла цепная авария 10 машин, в том числе трех автобусов, есть жертвы и пострадавшие.

Десять человек погибли и более 50 человек получили ранения в результате цепной аварии в Сакарье (Турция) из-за сильного тумана, среди погибших есть дети, передает телеканал TRT Haber.

В районе Дагдиби на стамбульском направлении автомагистрали три автобуса и семь автомобилей, в том числе грузовик, попали в цепную аварию из-за сильного тумана.

Движение транспорта по шоссе в направлении Стамбула было остановлено.

Губернатор Сакарьи Яшар Карадениз заявил, что, по предварительным данным, в результате ДТП погибли 10 человек, 54 получили ранения.

ДТП произошло на участке шоссе Северная Мармара в Сакарье. Сейчас проводится транспортировка раненых в больницы, работа спасательных бригад в регионе продолжается, - добавил губернатор.