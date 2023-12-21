Массовое ДТП в Турции: выросло число погибших

Количество жертв автокатастрофы, произошедшей сегодня, увеличилось в Сакарье. Пострадали несколько десятков человек.
Новые подробности стали известны об аварии, которая случилась сегодня в северо-западной части Турции. Их озвучили в муниципалитете Сакарья.
Как сообщили власти, известна предварительная причина трагедии: она могла случиться из-за сильного тумана, пишет РИА Новости.
"Погибших, по последним данным, 11 человек, ранены 57"
– чиновник
В муниципалитете особо уточнили, что, по информации на данный момент, туристов среди жертв аварии нет.
Ранее СМИ сообщали, что в результате аварии погибли дети.
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