Массовое ДТП в Турции: выросло число погибших

Количество жертв автокатастрофы, произошедшей сегодня, увеличилось в Сакарье. Пострадали несколько десятков человек.

Новые подробности стали известны об аварии, которая случилась сегодня в северо-западной части Турции. Их озвучили в муниципалитете Сакарья.

Как сообщили власти, известна предварительная причина трагедии: она могла случиться из-за сильного тумана, пишет РИА Новости.

"Погибших, по последним данным, 11 человек, ранены 57"

– чиновник

В муниципалитете особо уточнили, что, по информации на данный момент, туристов среди жертв аварии нет.

Ранее СМИ сообщали, что в результате аварии погибли дети.