Вестник Кавказа

Астрахань украсит новая стела

Астрахань украсит новая стела
© Фото: пресс-служба администрации Астрахани
К предстоящим майским праздникам в центре Астрахани откроется стела "Астрахань - город трудовой доблести", она будет установлена в центре города, на разворотном кольце у Центрального стадиона по улице Латышева.

К предстоящим майским праздникам власти Астрахани планируют открыть в городе стелу "Астрахань - город трудовой доблести", новый памятник будет установлен в связи с присвоением Астрахани высокого звания указом президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Памятный объект будет посвящен всем астраханцам, которые внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне своим самоотверженным трудом. Ход работ лично проинспектировали глава города Игорь Редькин и председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев, передает "АиФ-Астрахань".

Уже закончена вертикальная планировка территории, в скором времени здесь установят бордюры и уложат керамическую плитку, которую доставят из Краснодара.

Проектом предусмотрено озеленение территории, установка малых архитектурных форм и оформление ее в виде городского пространства для отдыха – вокруг стелы будут установлены лавочки и урны, а в ночное время она будет хорошо освещена.

Изменится здесь и дорожное движение – новая зона с памятным знаком станет логическим продолжением аллеи на улице Савушкина, а дорога будет перенесена в другое место.
Работы завершат к майским праздникам – чтобы ускорить темпы строительства, подрядчики планируют перейти на двухсменный режим работы.

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