В Астраханской области взялись за дороги

Власти Астраханской области в наступившем 2025 году планируют в рамках проекта "Инфраструктура жизни" привести в порядок около 100 километров дорог – в первую очередь это затронет областной центр.

Ремонт около сотни километров дорог проведут в Астраханской области в текущем году в рамках нового национального проекта "Инфраструктура жизни", сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

"В этом году в Астраханской области будут отремонтированы 100 км дорог. ...Только в областном центре приведем в порядок 18 участков. Обновим дорожное полотно, тротуары, знаки и разметку. Подрядчики по всем объектам уже определены, работы начнутся, как только позволят погодные условия"

- Игорь Бабушкин

Наиболее эффективной в минувшем году, когда были приведены в порядок более 150 автомобильных дорог и 19 мостовых сооружений, показала себя технология литого асфальта – особенно хорошо покрытие работает в холодное время года, добавил губернатор.