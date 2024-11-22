Президент Азербайджана принял губернатора Астраханской области

Ильхам Алиев встретился с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным. Стороны обсудили перспективы сотрудничества.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщает пресс-служба президента республики.

В рамках встречи Алиев поблагодарил Бабушкина и астраханскую делегацию за социально значимый подарок – детский сад в Губадлинском районе.

Лидер Азербайджана также отметил важность факта посещения руководством российского региона освобожденных от оккупации территории. Отмечается, что российская делегация смогла оценить масштаб восстановительных работ.

Алиев подчеркнул, что любая поддержка дружественных стран по восстановлению освобожденных земель имеет огромное значение.

Глава Азербайджана отметил положительную динамику развития отношений между Москвой и Баку во многих сферах. Также Алиев заявил о продуктивном взаимодействии с отдельными российскими регионами, в том числе с Астраханской областью.

Особое значение в контексте отношений двух стран, по словам Алиева, имел визит Владимира Путина в Азербайджан.

Лидер Азербайджана и глава Астраханской области обсудили перспективы партнерства в транспортном секторе, сельском хозяйстве, торговле и других сферах.