Вестник Кавказа

Президент Азербайджана принял губернатора Астраханской области

Президент Азербайджана принял губернатора Астраханской области
© Фото: пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев встретился с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным. Стороны обсудили перспективы сотрудничества.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщает пресс-служба президента республики. 

В рамках встречи Алиев поблагодарил Бабушкина и астраханскую делегацию за социально значимый подарок – детский сад в Губадлинском районе. 

Лидер Азербайджана также отметил важность факта посещения руководством российского региона освобожденных от оккупации территории. Отмечается, что российская делегация смогла оценить масштаб восстановительных работ. 

Алиев подчеркнул, что любая поддержка дружественных стран по восстановлению освобожденных земель имеет огромное значение. 

Глава Азербайджана отметил положительную динамику развития отношений между Москвой и Баку во многих сферах. Также Алиев заявил о продуктивном взаимодействии с отдельными российскими регионами, в том числе с Астраханской областью. 

Особое значение в контексте отношений двух стран, по словам Алиева, имел визит Владимира Путина в Азербайджан. 

Лидер Азербайджана и глава Астраханской области обсудили перспективы партнерства в транспортном секторе, сельском хозяйстве, торговле и других сферах.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
540 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Алиев и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Алиев и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Вахид Новрузов: мир с Азербайджаном в первую очередь полезен самой Армении

Вахид Новрузов: мир с Азербайджаном в первую очередь полезен самой Армении

В Баку проходит международная конференция о возвращении азербайджанцев в Армению

В Баку проходит международная конференция о возвращении азербайджанцев в Армению

Попытки политизации COP29: уроки для будущего

Попытки политизации COP29: уроки для будущего

Итоги COP29. Азербайджан не ведется на уловки Армении. Новый президент в Грузии

Итоги COP29. Азербайджан не ведется на уловки Армении. Новый президент в Грузии

Ильхам Алиев и Дональд Трамп провели телефонный разговор

Ильхам Алиев и Дональд Трамп провели телефонный разговор

Кельбаджар в Азербайджане празднует День города

Кельбаджар в Азербайджане празднует День города

Ильхам Алиев: COP29 – поворотный момент в климатической дипломатии

Ильхам Алиев: COP29 – поворотный момент в климатической дипломатии

Президент Азербайджана подтвердил продвижение конструктивной мирной повестки

Президент Азербайджана подтвердил продвижение конструктивной мирной повестки

Израиль поздравил Ильхама Алиева с высоким уровнем организации COP29

Израиль поздравил Ильхама Алиева с высоким уровнем организации COP29

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы