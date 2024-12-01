Вестник Кавказа

Россия и Азербайджан скоро примут программу по борьбе с обмелением Каспия

Россия и Азербайджан скоро примут программу по борьбе с обмелением Каспия
© Фото: Минприроды России
Москва и Баку в ближайшие месяцы примут российско-азербайджанскую программу по борьбе с проблемой обмеления Каспийского моря, стало известно в ходе визита в столицу Азербайджана главы Минприроды России Александра Козлова.

Принятие российско-азербайджанской программы по борьбе с такой важной проблемой, как обмеление Каспия, состоится в первом квартале будущего года, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов на встрече с азербайджанским коллегой Мухтаром Бабаевым в Баку.

В ходе визита в Азербайджан российский и азербайджанский министры провели расширенную встречу со специалистами по предотвращению обмеления Каспийского моря.

Козлов пояснил, что, по словам ученых обеих стран, в целом на Каспийском море наблюдаются естественные колебания воды, однако зафиксированное последним снижение его уровня оказывает очень сильное негативное влияние на экономику.

В итоге российские ученые выяснили, что уровень моря зависит прежде всего от климатических факторов, таких как колебания притока питающих его рек и активность испарения воды с поверхности. Прекратить их действие невозможно, так как они связаны с изменением климата, но можно приспособиться к изменениям.

"Именно эти адаптационные меры мы погрузим в нашу российско-азербайджанскую программу, которую примем в первом квартале 2025 года"

– Козлов

Министр уточнил, что обмеление Каспия негативно отражается на всех пяти прикаспийских странах. В данный момент они сотрудничают только по линии гидрометеорологических служб для обеспечения безопасности жителей. А вот научный обмен, благодаря которому можно было бы делать среднесрочные и долгосрочные прогнозы по уровню Каспия, не сложился.

Козлов подчеркнул, что проблема обмеления Каспия должна решаться пятью странами сообща, для чего будет создана особая пятисторонняя структура.

"Также в рамках визита Александр Козлов и министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев обсудили заключение межправительственного соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. В него, помимо вопросов Каспийского моря, войдет взаимодействие России и Азербайджана по таким направлениям, как сохранение биологического разнообразия, развитие заповедных территорий и обращение с твердыми коммунальными отходами"

– Минприроды России

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