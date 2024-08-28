Владимир Путин поставил задачу ученым найти причины обмеления Каспия

Президент России Владимир Путин сегодня встретился с участниками Конгресса молодых ученых и рассказал им об экологической проблеме обмеления Каспия, которая беспокоит все прикаспийские страны.

Президент России Владимир Путин сегодня на встрече с участниками Конгресса молодых ученых рассказал о важном вопросе, который волнует все прикаспийские страны – это обмеление Каспийского моря.

Глава государства отметил, что обсуждал его на его встречах с азербайджанским и казахстанским коллегами Ильхамом Алиевым и Касым-Жомартом Токаевым, передает РИА Новости.

"На встречах в Азербайджане Ильхам Гейдарович Алиев говорил об этом, и сейчас вот в Казахстане Касым-Жомарт Кемелевич Токаев тоже поднимал вопрос. Всех беспокоит обмеление Каспия. И, конечно, нужно обратить внимание на те виды животных, которые страдают от этого очевидно и заметно. Но в целом это большая проблема"

- Владимир Путин

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29, проходившей в столице Азербайджана 11-23 ноября, поддержал инициативу Ильхама Алиева по созданию группы экспертов из прикаспийских государств, отметив, что Каспийское море находится в опасности, а его спасение – вопрос общей озабоченности, требующий долгосрочного сотрудничества. Россия и Азербайджан также сформировали комиссию, которая займется проблемой обмеления Каспийского моря: она выяснит причины явления и разработает меры по его сокращению.