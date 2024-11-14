Вестник Кавказа

В Баку прошло заключительное пленарное заседание СОР29

В Баку прошло заключительное пленарное заседание СОР29
В столице Азербайджана сегодня прошла заключительная пленарная сессия 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) – она была посвящена соглашению по климатическому финансированию.

В Баку прошла завершающая пленарная сессия Международной конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая проходит в столице Азербайджана с 11 ноября: ее участники обсудили проект соглашения по климатическому финансированию.

Ранее сегодня активисты, представляющие разные страны, провели в рамках COP29 акцию с требованием увеличения климатического финансирования, проходившую под лозунгами "Не миллиарды, а триллионы", "Кто будет платить?", "Глобальный Север, увеличь финансирование!" и другие.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 в этой сфере было выдвинуто 14 инициатив.

Также председательство COP29 объявило об окончании десятилетнего ожидания завершения переговоров по рынкам углерода в соответствии со статьей 6 Парижского соглашения: на заключительном заседании COP29 стороны одобрили резолюцию, которая подтверждает статьи 6.2 и 6.4 Парижского соглашения, которую приняли аплодисментами представители разных стран.

"Это было одним из главных приоритетов председательства в этом году, и оно подтолкнуло стороны к этому знаменательному достижению посредством интенсивных двухдорожечных технических и политических переговоров. Эта стратегия прорвала многолетний тупик и завершает последний нерешенный пункт Парижского соглашения"

- COP29

Статья 6 обеспечивает надежные и прозрачные рынки углерода для стран, которые сотрудничают для достижения своих климатических целей, и их трансграничное сотрудничество позволит сократить расходы на реализацию национальных климатических планов (NDC) стран на сумму до 250 млрд долларов в год.

"Сегодняшний результат был достигнут с приложением больших усилий. Хотя на COP в Глазго и Шарм-эль-Шейхе удалось установить важные правила, условия и процедуры для рынков углерода, последние ключевые элементы Статьи 6 остались нерешенными. До COP29 эти переговоры зашли в тупик, что привело к дорогостоящей задержке в полном функционировании этого пути к более тесному международному сотрудничеству в области климата"

- COP29

Председательство COP29 использовало целенаправленный подход, который разблокировал предыдущие многосторонние тупики. Решения, единогласно принятые сегодня по статье 6, сыграют ключевую роль в обеспечении экологической целостности, прозрачности и надежности рынков углерода за счет реальных, дополнительных, проверенных и измеримых сокращений и абсорбции выбросов, а также в раскрытии их огромного потенциала для стимулирования глобальных климатических инвестиций, отмечается в заявлении.

"Принятые руководящие принципы и правила призваны гарантировать, что углеродные проекты сохранят практичность и инклюзивность, будут уважать права человека и оказывать поддержку устойчивому развитию, позволяя странам и разработчикам проектов уверенно сотрудничать в рамках Парижского соглашения. Принятие этих решений не означает конец их эволюции. Стороны могут постоянно корректировать свод правил статьи 6 по мере того, как они учатся на практике"

- COP29

В ходе завершающей сессии на COP29 было принято историческое решение о полном запуске Фонда "Ущерб и потери", которого с нетерпением ждали развивающиеся страны.

Целью фонда является предоставление финансовой помощи странам, наиболее уязвимым к последствиям климатических изменений. Общая сумма предполагаемой финансовой поддержки Фонду на данный момент превышает $750 млн.

Ранее на заключительном заседании COP29 в Баку приняли резолюцию, в которой содержится благодарность правительству Азербайджана и азербайджанскому народу за прекрасную организацию COP29.

Представители различных стран аплодисментами выразили свое отношение к резолюции под названием "Благодарность правительству Азербайджана и азербайджанскому народу за прекрасную организацию COP29".

Ранее важность международного сотрудничества для борьбы с изменением климата и достижения климатической справедливости подчеркнул в своем аккаунте в социальной сети "X" генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Международное сотрудничество, основанное на Парижском соглашении, необходимо для климатической деятельности. В условиях геополитических разногласий страны должны объединиться в рамках COP29, чтобы обеспечить климатическую справедливость и приблизить нас к построению достойного мира для человечества"

- Антониу Гуттериш

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) – крупнейшего мероприятия, организованного Азербайджаном и впервые прошедшего в регионе.

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