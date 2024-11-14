Вестник Кавказа

COP29 поставил новую цель по климатическому финансированию

Cop29
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Баку на COP29 поставлена новая цель по финансированию климата, следует из заявления Председательства COP29. К 2035 году финансирование климатических действий для развивающихся стран должно достигать не менее $1,3 трлн ежегодно.

Согласно заявлению председательства COP29 - Конференции ООН по изменению климата, которая завершается сегодня в Баку, предлагается новая коллективная количественная цель по климатическому финансированию.

"В течение всего года председательство COP29 добивалось справедливой и амбициозной новой цели по финансированию климата, принимая во внимание потребности и приоритеты развивающихся стран-Сторон... Принимая во внимание мнения, высказанные в ходе консультаций, и то, что мы услышали от Сторон на вчерашнем съезде, мы опубликовали обновленные тексты. Эти тексты образуют сбалансированный и оптимизированный пакет для COP29"

– заявление

Председательством отмечено, что решение по Новой Коллективной Количественной Цели содержит призыв ко всем сторонам совместно работать над увеличением финансирования климатических действий для развивающихся стран из всех государственных и частных источников до не менее чем $1,3 трлн ежегодно к 2035 году.

"Кроме того, с учетом предложений развитых стран, решение предполагает увеличение объема финансирования с текущих $100 млрд в год, которые мобилизуются с участием развитых стран, минимум до $250 млрд к 2035 году для поддержки климатических инициатив в развивающихся странах»

– заявление

Работа в тесном взаимодействии со Сторонами для коллективного согласования корректировок по важным и нерешенным вопросам будет продолжена. Цель состоит в том, чтобы трудиться, сохраняя инклюзивность и прозрачность, мотивировать все стороны достичь максимально амбициозного результата, отмечает Председательство COP29.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1270 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Чем запомнилась вторая неделя COP29 в Баку?

Чем запомнилась вторая неделя COP29 в Баку?

Израиль поздравил Ильхама Алиева с высоким уровнем организации COP29

Израиль поздравил Ильхама Алиева с высоким уровнем организации COP29

Итоги COP29: Баку создал глобальную мировую повестку на десятилетия

Итоги COP29: Баку создал глобальную мировую повестку на десятилетия

Что такое климатическое финансирование и для чего оно нужно?

Что такое климатическое финансирование и для чего оно нужно?

Минную проблему в Азербайджане и Ираке обсудили в рамках COP29

Минную проблему в Азербайджане и Ираке обсудили в рамках COP29

На COP29 обсудили управление трансграничными водами

На COP29 обсудили управление трансграничными водами

Лейла Алиева обсудила проблему исчезающих животных на COP29

Лейла Алиева обсудила проблему исчезающих животных на COP29

Мария Захарова: Азербайджан превосходно организовал COP29

Мария Захарова: Азербайджан превосходно организовал COP29

Бакинский диалог по водным вопросам запущен на COP29

Бакинский диалог по водным вопросам запущен на COP29

Бакинскую декларацию по управлению водными ресурсами примут на COP29

Бакинскую декларацию по управлению водными ресурсами примут на COP29

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы