COP29 поставил новую цель по климатическому финансированию

В Баку на COP29 поставлена новая цель по финансированию климата, следует из заявления Председательства COP29. К 2035 году финансирование климатических действий для развивающихся стран должно достигать не менее $1,3 трлн ежегодно.

Согласно заявлению председательства COP29 - Конференции ООН по изменению климата, которая завершается сегодня в Баку, предлагается новая коллективная количественная цель по климатическому финансированию.

"В течение всего года председательство COP29 добивалось справедливой и амбициозной новой цели по финансированию климата, принимая во внимание потребности и приоритеты развивающихся стран-Сторон... Принимая во внимание мнения, высказанные в ходе консультаций, и то, что мы услышали от Сторон на вчерашнем съезде, мы опубликовали обновленные тексты. Эти тексты образуют сбалансированный и оптимизированный пакет для COP29"

– заявление

Председательством отмечено, что решение по Новой Коллективной Количественной Цели содержит призыв ко всем сторонам совместно работать над увеличением финансирования климатических действий для развивающихся стран из всех государственных и частных источников до не менее чем $1,3 трлн ежегодно к 2035 году.

"Кроме того, с учетом предложений развитых стран, решение предполагает увеличение объема финансирования с текущих $100 млрд в год, которые мобилизуются с участием развитых стран, минимум до $250 млрд к 2035 году для поддержки климатических инициатив в развивающихся странах»

– заявление

Работа в тесном взаимодействии со Сторонами для коллективного согласования корректировок по важным и нерешенным вопросам будет продолжена. Цель состоит в том, чтобы трудиться, сохраняя инклюзивность и прозрачность, мотивировать все стороны достичь максимально амбициозного результата, отмечает Председательство COP29.