Астраханские дороги обрели хозяев

До сегодняшнего дня 25 автодорог местного значения в Астрахани считались "ничейными" – хозяев у них не было, а значит и не было должного ухода за дорожным полотном, теперь они поставлены на баланс городской администрации.

Астрахань приросла 25 дорогами – нет, их не построили в один день, они были в городе давно, однако состояние их иначе как ужасное назвать было нельзя - вся проблема заключалась в том, что хозяина у них не было, а значит, никто ими и не занимался. Теперь они на балансе городской администрации, настояла прокуратура Астраханской области.

Что интересно – все эти дороги даже не значились в перечне муниципальных дорог, а значит, их как бы и не было – обнаружились они после того, как прокуратура области провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и оценила их состояние, передает "АиФ-Астрахань".

Теперь эти дороги местного значения принадлежат администрации МО "Городской округ город Астрахань", а это значит, что по ним можно будет ездить, не опасаясь оставить в очередной яме подвеску своего автомобиля: городские власти будут следить за их состоянием и своевременно ремонтировать их проезжую часть.