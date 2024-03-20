Из Астрахани будет ходить сезонный поезд на Имеретинский курорт

В конце мая из Астрахани на черноморские курорты Кубани начнет ходить сезонный поезд, который формирует Приволжская железная дорога – на нем можно будет без пересадок добраться до Туапсе, Сочи, Адлера и Имеретинского курорта.

С наступлением летнего курортного сезона жители Астрахани смогут отдохнуть на черноморском побережье Краснодарского края – для этого специалисты Приволжской железной дороги вводят в летнее расписание сезонный поезд №465/466 сообщением Астрахань – Имеретинский курорт, который будет курсировать с 27 мая по 29 сентября.

Расписание движения состава построено очень удобно для пассажиров – отправляться из Астрахани поезд будет в 22:45 по местному времени, а на конечную станцию пассажиров он доставит в 9:04 – у них в запасе будет целый день, передает "АиФ Астрахань".

Удобно будет и ехать обратном направлении – из Имеретинского курорта поезд выйдет в путь в 21:00, а в Астрахани он будет через день в 9:00 утра.

По пути следования пассажирский состав будет делать остановки в Волгограде, Волгодонске, Краснодаре, Туапсе, Сочи, Адлере и других городах.

Также с 27 мая из Астрахани в составе этого поезда будут ходить беспересадочные вагоны до Анапы – в Волгограде их будут отцеплять от поезда и включать в состав поезда Саратов – Анапа.

Напомним, Имеретинский курорт – это самая южная здравница России, расположенная на берегу Черного моря в Сочи: он находится в заповедном районе города – Имеретинской долине, рядом с ним раскинулся Олимпийский парк и знаменитый поселок Сириус. Он идеален не только для летнего отдыха на море, но и для отдыха в горах круглый год.