Вестник Кавказа

Летом из Беларуси в Крым будут ходить прицепные вагоны

Летом из Беларуси в Крым будут ходить прицепные вагоны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нынешним летом в высокий курортный сезон из ряда городов Беларуси заработает железнодорожное сообщение с Крымом – пока на полуостров будут ходить прицепные вагоны, а при наличии спроса возможно пойдут и поезда.

Уже к началу нынешнего курортного сезона из ряда белорусских городов в Крым из ряда белорусских городов можно будет доехать без пересадок в прицепных вагонах, рассказал заместитель председателя правительства республики Георгий Мурадов.

"Мы говорим об этом с нашими белорусскими партнерами давно, года два. Наработки есть. Уже некоторые вагоны готовят к тому, чтобы в летний период, в туристический сезон, они ходили из Беларуси в Крым через Крымский мост"

- Георгий Мурадов

Интенсивность этих перевозок будет зависеть от турпотока – если он будет достаточно большим, то на смену прицепным вагонам могут прийти полноценные поезда, отметил Мурадов, передает "РИА Новости Крым".

Также помимо Крымского моста, поезда в Крым будут ходить и по новой железной дороге через новые российские субъекты, добавил зампредседателя правительства Крыма.

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