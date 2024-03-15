Летом из Беларуси в Крым будут ходить прицепные вагоны

Уже к началу нынешнего курортного сезона из ряда белорусских городов в Крым из ряда белорусских городов можно будет доехать без пересадок в прицепных вагонах, рассказал заместитель председателя правительства республики Георгий Мурадов.
"Мы говорим об этом с нашими белорусскими партнерами давно, года два. Наработки есть. Уже некоторые вагоны готовят к тому, чтобы в летний период, в туристический сезон, они ходили из Беларуси в Крым через Крымский мост"
- Георгий Мурадов
Интенсивность этих перевозок будет зависеть от турпотока – если он будет достаточно большим, то на смену прицепным вагонам могут прийти полноценные поезда, отметил Мурадов, передает "РИА Новости Крым".
Также помимо Крымского моста, поезда в Крым будут ходить и по новой железной дороге через новые российские субъекты, добавил зампредседателя правительства Крыма.