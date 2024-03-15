Туристическим потенциалом Минвод заинтересовалась Беларусь

Представители туриндустрии Республики Беларусь впервые отправляются в Ставропольский край для изучения туристического потенциала городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Это событие обещает стать значимым шагом в развитии туристических связей между двумя регионами.
«В марте к нам впервые приезжает делегация из Беларуси, чтобы ознакомиться с туристическим потенциалом Кавминвод. К нам приедут десять человек – это представители туристической области и органов исполнительной власти республики»
– министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Андрей Толбатов.
По словам главы ведомства, в течение нескольких дней представители делегации будут осматривать санатории и гостиницы Кавказских Минеральных Вод. Они смогут оценить качество предоставляемых услуг, комфорт размещения, разнообразие лечебных процедур и возможности для организации досуга туристов.
Кроме осмотра санаториев и гостиниц, представителям делегации предстоит изучить достопримечательности городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Они смогут оценить культурное наследие региона, узнать о местных традициях и обычаях, а также ознакомиться с природными красотами, которые могут заинтересовать потенциальных туристов.