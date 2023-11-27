В Минводах открывается второй «IT-куб» для детей

Детский "IT-куб" открывает второй центр на в Минводах. Здесь будут учить программированию, разработке приложений и работе с большими данными.

Цифровое образование становится все более востребованным в современном мире, и Центр цифрового образования детей "IT-куб" в Минеральных водах идет в ногу со временем, открывая свой второй центр на Ставрополье. Таким образом, с сентября у детей появится уникальная возможность погрузиться в мир цифровых технологий.

«На программы „Основы логоритмики и логики“, „Программирование роботов“, „Программирование роботов на Scratch“ будут допускаться обучающиеся, достигшие 11 лет. К дополнительным общеобразовательным программам „Кибергигиена и работа с большими данными“, „Разработка VR/AR-приложений“, „Программирование роботов“, „Программирование роботов на С++“ будут привлекаться обучающиеся, окончившие 6 класс»

– министр образования региона Мария Смагина.

Развитие навыков и творческий потенциал

По словам министра, центр цифрового образования "IT-куб" не только обучает детей работе с компьютером, но и развивает их логическое мышление, способности к творчеству и командной работе. Занятия проходят в игровой форме, что делает процесс обучения увлекательным и запоминающимся.

Далее Смагина отметила, что открытие нового второго центра "IT-куб" в Минеральных Водах дает возможность детям этого региона получить доступ к современному образованию, которое поможет им успешно адаптироваться в цифровом мире. Каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал, научиться решать сложные задачи и воплощать свои идеи в жизнь.