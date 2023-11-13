Жители Северной Осетии освоят компьютеры

В скором времени владением компьютером "на ты" смогут похвастаться все жители Северной Осетии, включая пожилых граждан.

Уже до конца текущего 2023 года все жители Северной Осетии, включая их пожилых представителей, смогут в совершенстве овладеть премудростями компьютерной грамотности и спокойно общаться друг с другом при помощи интернет-технологий, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"Первая лекция состоялась на базе республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов "Забота". До конца года подобные занятия пройдут во всех районах республики. Надеюсь, в скором времени и среди моих читателей увеличится число представителей старшего поколения благодаря этому курсу"

- Сергей Меняйло

Эти знания не будут поверхностными – у учеников будут хорошие учителя из числа специалистов "Ростелекома" и Министерства труда и соцразвития Северной Осетии.

"Значимая и полезная работа! Сейчас, в век стремительного развития технологий, когда каждый ребенок легко орудует компьютерной мышью, крайне важно сделать так, чтобы наши уважаемые старшие не чувствовали себя оторванными от современного мира"

- Сергей Меняйло