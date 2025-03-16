Вестник Кавказа

Мазут в Крыму продолжают искать водолазы

Мазут в Крыму продолжают искать водолазы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Водолазы не прекращают исследовать дно Черного моря в Севастополе в поисках мазута: с начала работ они проверили 3 тыс кв м.

Побережье Черного моря в Севастополе продолжают обследовать в поисках мазута: водолазы проверили свыше 3 тыс кв м подводного грунта, рассказали в МЧС России.

"Очередные мероприятия провели у побережья села Орловка, специалисты следов мазута не выявили. С начала работ водолазы МЧС России обследовали более 3 000 кв. м подводного грунта у берегов Севастополя"

- МЧС России

Протяженность береговой линии, которую обследуют специалисты, составляет свыше 160 км. За все время оттуда вывезли 842 т загрязненного мазутом грунта и песка.

Напомним, что в Анапе в Краснодарском крае, которая особенно сильно пострадала от разлива мазута, практически каждый день находят новые фрагменты нефтепродуктов на пляжах.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1245 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Юный футболист застрял на дереве в Крыму

Юный футболист застрял на дереве в Крыму

В Крыму возродят морские пассажирские катера

В Крыму возродят морские пассажирские катера

В Севастополе прошла волна &quot;телефонных минирований&quot;

В Севастополе прошла волна "телефонных минирований"

ДТП в Крыму: пострадали дети

ДТП в Крыму: пострадали дети

Лето наступит раньше времени на юге России

Лето наступит раньше времени на юге России

Сухая трава горела на десятках &quot;квадратов&quot; в Крыму

Сухая трава горела на десятках "квадратов" в Крыму

Горящий камыш тушили в Феодосии

Горящий камыш тушили в Феодосии

Возле Евпатории в Крыму вырастет новый курортный комплекс

Возле Евпатории в Крыму вырастет новый курортный комплекс

Пожар погубил жительницу Евпатории

Пожар погубил жительницу Евпатории

В Абхазию будут ходить автобусы из Москвы и Крыма

В Абхазию будут ходить автобусы из Москвы и Крыма

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы