Мазут в Крыму продолжают искать водолазы

Водолазы не прекращают исследовать дно Черного моря в Севастополе в поисках мазута: с начала работ они проверили 3 тыс кв м.

Побережье Черного моря в Севастополе продолжают обследовать в поисках мазута: водолазы проверили свыше 3 тыс кв м подводного грунта, рассказали в МЧС России.

"Очередные мероприятия провели у побережья села Орловка, специалисты следов мазута не выявили. С начала работ водолазы МЧС России обследовали более 3 000 кв. м подводного грунта у берегов Севастополя"

- МЧС России

Протяженность береговой линии, которую обследуют специалисты, составляет свыше 160 км. За все время оттуда вывезли 842 т загрязненного мазутом грунта и песка.

Напомним, что в Анапе в Краснодарском крае, которая особенно сильно пострадала от разлива мазута, практически каждый день находят новые фрагменты нефтепродуктов на пляжах.