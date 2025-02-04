Спрос на отдых в Севастополе вырос в два раза за год

Туристы вдвое чаще бронируют летний отдых в Севастополе в этом году. Весенний отдых в Севастополе также стал популярнее, рассказал Развозжаев.

В 2025 году туристы значительно активнее бронируют отдых в Севастополе, рассказал глава города Михаил Развожаев.

"Уже на весну бронирование по сравнению с прошлым годом увеличилось не вдвое, но на 50%... А на лето почти вдвое, то есть уже до 90%"

– Михаил Развозжаев

Туристы приезжают не только ради традиционного пляжного отдыха, но и ради экскурсий добавил он в эфире телеканала "Россия-24 ".