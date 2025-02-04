Вестник Кавказа

Спрос на отдых в Севастополе вырос в два раза за год

Спрос на отдых в Севастополе вырос в два раза за год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристы вдвое чаще бронируют летний отдых в Севастополе в этом году. Весенний отдых в Севастополе также стал популярнее, рассказал Развозжаев.

В 2025 году туристы значительно активнее бронируют отдых в Севастополе, рассказал глава города Михаил Развожаев.

"Уже на весну бронирование по сравнению с прошлым годом увеличилось не вдвое, но на 50%... А на лето почти вдвое, то есть уже до 90%"

– Михаил Развозжаев

Туристы приезжают не только ради традиционного пляжного отдыха, но и ради экскурсий добавил он в эфире телеканала "Россия-24 ".

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