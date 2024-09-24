Севастополь будет наращивать рождаемость

Правительство города федерального значения Севастополь на своем сегодняшнем заседании одобрило региональную программу по повышению рождаемости, предусматривающую ряд единовременных выплат и услуги социальной няни, в скором времени начнется ее реализация, написал в своем Telegram-канале по итогам заседания губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе стартует программа по повышению рождаемости. Это новая программа, которая будет действовать в рамках федерального проекта "Многодетная семья" национального проекта "Семья". ...Отмечу, что в первую очередь речь идет о поддержке молодых семей - то есть тех, в которых родителям не больше 35 лет"
- Михаил Развожаев
Выплаты планируются существенные – так, женщины, которые проходят очное обучение в учебных заведениях Севастополя и состоят на учете по беременности, получат по 100 тыс рублей. Такие же выплаты получат беременные, которые находятся в академическом отпуске.
В три раза больше – по 300 тыс рублей – получат молодые семьи, в которых с 1 января 2025 года родился третий или последующий ребенок, при этом если в семье с начала года родились двое и более детей, выплаты будут сделаны на каждого ребенка, добавил Развожаев.
Еще одно новшество – в городе заработает проект "Социальная няня", услуга по кратковременному присмотру и уходу за детьми. Няни будут помогать тем молодым семьям, в которых есть дети в возрасте до 3 лет: тем, где один или оба супруга очно учатся в Севастополе, женщинам, не состоящим в браке, многодетным и малоимущим семьям и находящимся в сложной жизненной ситуации, сообщил губернатор Севастополя.
Также в городе заработают пункты проката предметов первой необходимости, в которых можно будет бесплатно на срок до 6 месяцев взять товары для новорожденных, добаил Развожаев.