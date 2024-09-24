Севастополь будет наращивать рождаемость

Власти крымского города федерального значения Севастополя сегодня на заседании правительства приняли программу по повышению рождаемости, предусматривающую множество преференций для молодых родителей.

Правительство города федерального значения Севастополь на своем сегодняшнем заседании одобрило региональную программу по повышению рождаемости, предусматривающую ряд единовременных выплат и услуги социальной няни, в скором времени начнется ее реализация, написал в своем Telegram-канале по итогам заседания губернатор города Михаил Развожаев.

"В Севастополе стартует программа по повышению рождаемости. Это новая программа, которая будет действовать в рамках федерального проекта "Многодетная семья" национального проекта "Семья". ...Отмечу, что в первую очередь речь идет о поддержке молодых семей - то есть тех, в которых родителям не больше 35 лет"

- Михаил Развожаев

Выплаты планируются существенные – так, женщины, которые проходят очное обучение в учебных заведениях Севастополя и состоят на учете по беременности, получат по 100 тыс рублей. Такие же выплаты получат беременные, которые находятся в академическом отпуске.

В три раза больше – по 300 тыс рублей – получат молодые семьи, в которых с 1 января 2025 года родился третий или последующий ребенок, при этом если в семье с начала года родились двое и более детей, выплаты будут сделаны на каждого ребенка, добавил Развожаев.

Еще одно новшество – в городе заработает проект "Социальная няня", услуга по кратковременному присмотру и уходу за детьми. Няни будут помогать тем молодым семьям, в которых есть дети в возрасте до 3 лет: тем, где один или оба супруга очно учатся в Севастополе, женщинам, не состоящим в браке, многодетным и малоимущим семьям и находящимся в сложной жизненной ситуации, сообщил губернатор Севастополя.

Также в городе заработают пункты проката предметов первой необходимости, в которых можно будет бесплатно на срок до 6 месяцев взять товары для новорожденных, добаил Развожаев.