Экономика Грузии выросла на 7,7% в феврале

ВВП Грузии продемонстрировал внушительный рост в феврале. Весомый вклад в экономический рост внесли энергетика, транспорт и коммуникации.

Экономические аналитики опубликовали данные по ВВП Грузии в феврале. Согласно информации "Сакстата", рост экономики страны составил 7,7% во второй месяц года.

Наибольший рост зафиксирован в сфере научных разработок, также вырос сектор технологий и массовых коммуникаций. Улучшения показателей также фиксируются в транспортной отрасли, энергетике и горнодобывающей промышленности.

Отметим, что в январе власти страны отчитались о росте экономики страны на 9% в минувшем году.