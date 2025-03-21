Вестник Кавказа

Экономика Грузии выросла на 7,7% в феврале

Экономика Грузии выросла на 7,7% в феврале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ВВП Грузии продемонстрировал внушительный рост в феврале. Весомый вклад в экономический рост внесли энергетика, транспорт и коммуникации.

Экономические аналитики опубликовали данные по ВВП Грузии в феврале. Согласно информации "Сакстата", рост экономики страны составил 7,7% во второй месяц года. 

Наибольший рост зафиксирован в сфере научных разработок, также вырос сектор технологий и массовых коммуникаций. Улучшения показателей также фиксируются в транспортной отрасли, энергетике и горнодобывающей промышленности. 

Отметим, что в январе власти страны отчитались о росте экономики страны на 9% в минувшем году.

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