Глава евродипломатии приедет в Армению

Кая Каллас посетит Ереван. В ходе поездки, сроки которой пока не называются, она проведет ряд переговоров.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности приедет в Армению. Об этом сообщил 31 марта президент Германии после встречи с армянским коллегой.

При этом Франк-Вальтер Штайнмайер не уточнил, когда именно состоится визит Кайи Каллас, а лишь отметил, что в республике она проведет ряд переговоров.

Президент ФРГ также поведал, что в рамках поездки главы евродипломатии будут обсуждаться вопросы, связанные с подписанием нового документа между Брюсселем и Ереваном.