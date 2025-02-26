Армения официально обязалась вступить в ЕС

Законопроект о евроинтеграции приняло Нацсобрание Армении (парламент) во втором и окончательном чтении. В его поддержку проголосовало 64 депутата.

Национальное Собрание Армении (парламент) принял во втором и окончательном чтении законопроект о вступлении страны в Европейский Союз.

"За" законопроект проголосовали 64 депутата, "против" высказались 7, воздержавшихся не было. Националистические фракции "Армения" и "Честь имею" разделились: первая не участвовала в голосовании, а вторая отдала свои голоса против законопроекта.

Стоит отметить, что он был выдвинут по инициативе нескольких общественных организаций, которые собрали для него свыше 60 тыс голосов (по армянскому законодательству, для рассмотрения проекта парламентом необходимо минимум 50 тыс подписей).

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что законопроект не подразумевает автоматического вступления в ЕС, так как для этого необходим референдум. Он лишь показывает направление, в котором хочет развиваться страна.

Кремль также прокомментировал решение Еревана сблизиться с Евросоюзом и объяснил, что членство и в ЕС, и в ЕАЭС невозможно, так как организации имеют совершенно разные подходы. Таким образом, Россия рассматривает действия Армении в качестве начала выхода из ЕАЭС.

Зачем Армении вступать в ЕС?

Доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Ткаченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о мотивах, побудивших власти Армении после месяца промедления все-таки принять законопроект о начале интеграции республики в ЕС.

"На мой взгляд, вся эта история с интеграцией Армении в Евросоюз является сугубо внутриполитической. Сейчас в республике речь идет о подготовке к парламентским выборам, и на этом фоне развивается противостояние политической группы, ориентирующейся на интеграцию в Евразийское пространство, и группы, нацеленной на противодействие этому. Вряд ли кто-то в Армении надеется, что страна действительно станет членом Европейского Союза, но занять политическую позицию и поискать поддержку в Европе второй группе очень важно", - прежде всего сказал он.

"Поэтому, видимо, полтора месяца, прошедшие между чтениями, были периодом раздумий, когда армянская дипломатия и армянские парламентарии, как показалось, активизировали контакты с Россией. Сейчас, видимо, произойдет откат, правящие силы вернутся к прежним прозападным позициям. Никол Пашинян, похоже, вновь сделал ставку на европейский рынок и разворот прочь от России", - полагает Станислав Ткаченко.

"Этот закон явно портит отношения с Россией. В российско-армянских отношениях с нашей стороны два основных спикера: президент Владимир Путин выполняет условную функцию "доброго полицейского", озвучивает примирительную риторику, а вице-премьер Оверчук, курирующий в правительстве контакты с Южным Кавказом, - наоборот, "злой полицейский", высказывающий недовольство Москвы поведением Еревана. Я думаю, в ближайшее время именно Оверчук сформулирует российскую позицию с тем смыслом, что мы не позволим Армении сидеть на двух стульях и пользоваться всеми благами евразийской интеграции при интеграции в ЕС", - пояснил экономист.

"По оценкам экспертов-экономистов (я в том числе проводил такое исследование), на 80% экономический рост в Армении, рекордный в последние годы, основан на ее доступе к рынкам ЕАЭС, а также на наших релокантах и российских инвестициях. В этом плане мы отлично понимаем, что без нашей поддержки, тем более в условиях конфликта с Россией, армянская экономика обрушится и попадет в стагнацию очень быстро", - предупредил Станислав Ткаченко.