Армения назначит военного атташе в ЕС

Решение о назначении военного атташе в Евросоюзе приняли в армянском правительстве в связи с активным развитием военного сотрудничества Еревана и Брюсселя.

Правительство Армении приняло решение назначить военного атташе в Европейском Союзе. Оно связано с интенсивным партнерством Еревана и Евросоюза в сфере обороны и безопасности.

В армянском правительстве также назвали благоприятные для этого обстоятельства.

"Поддержка, оказываемая Армении в рамках Европейского фонда мира, начало переговоров по рамочному соглашению об участии Армении в миссиях ЕС по урегулированию кризисов, а также существенное расширение компонента безопасности и обороны в новой повестке партнерства"

- правительство Армении

Действующий военный атташе в НАТО будет по совместительству назначен военным атташе в Евросоюзе, добавили в сообщении.

Военные связи Армении с ЕС

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о текущем состоянии и целях интеграции Армении в силовые структуры Евросоюза.

"Субъектом интегрирования Армении в системы Евросоюза выступает Франция. Франция в настоящее время выступает лидером ЕС и претендует в лице президента Эммануэля Макрона на еще большее первенство как в Европейском Союзе, так и в рамках европейской части НАТО. Последние совещания НАТО были не только антироссийскими, но и по форме антитрамповскими, при координационных усилиях Макрона. То есть Франция в лице Макрона выступает неким центром объединения Европы. И благодаря именно Франции и под ее покровительством Армения все больше входит в европейские структуры безопасности", - прежде всего сказал он.

"Франция играет большую роль в снабжении Армении военной техникой. Францией созданы условия для тренировки и обучения армянских военных – такие же, как для украинских военнослужащих. Фактически, действует одна и та же программа, прежде всего со стороны Франции. Разница лишь в том, что военная помощь Украине в основном имеет антироссийский вектор, а в случае Армении речь идет о целом спектре векторов – и антироссийский вектор, и антиазербайджанский, и антитурецкий, и даже антииранский. Все это возникает в военном сотрудничестве Армении с Францией", - подчеркнул Александр Перенджиев.

Армянский реваншизм

Военный политолог обратил внимание, что реваншизм все еще остается значимой идеей в армянском обществе и политических кругах. "Никуда не делось желание вернуть под свой контроль территорию азербайджанского Карабаха. Есть и более глубокие амбиции, чтобы Армения стала такой сильной страной, что могла диктовать условия своим соседям и не только соседям. Это тоже милитаристские амбиции, реализовать которые республика может только через какую-то демонстрацию силы", - сообщил он.

"Надо понимать, что реваншистские и милитаристские устремления Армении так же бесплодны, как и украинские. Вполне возможно, Армения скоро захочет заявить, что она готова воевать за Европу на Южном Кавказе. Такая логика вполне присутствует в армянских военных контактах с ЕС. Но если Армения так себя поведет на самом деле, специальную военную операцию против нее проведут соседи – Азербайджан в союзе с Турцией и, не исключено, Иран. Ирану ведь нужно обезопасить северные рубежи, чтобы с армянской территории не было угрозы. Пока что эта угроза нарастает из-за накачки Армении оружием, военной техникой и мотивацией на агрессию против соседей", - заключил Александр Перенджиев.