Пересмотрит ли Евросоюз свою политику на Южном Кавказе?

Гюльшен Пашаева, депутат Милли Меджлиса Азербайджана, член правления Центра анализа международных отношений

Повторное избрание Дональда Трампа президентом США внесло свою лепту в процесс трансформации системы международных отношений. Одним из пострадавших от новой внешней политики США выглядит объединенная Европа, которой пришлось выслушать изрядную долю критики от вице-президента США Джея Ди Вэнса на Мюнхенский конференции по безопасности.

Резонансные заявления Вэнса

о том, что главная угроза Европе «не Россия, не Китай, не любой другой внешний актор», а отступление от фундаментальных демократических ценностей

о необходимости ограничения миграции и увеличения расходов на оборону в ближайшие несколько лет

о значительной роли «европейских друзей» в будущем этого континента, «в то время как Америка сосредотачивается на тех регионах мира, которые находятся в большой опасности»

были восприняты в Европе в качестве серьезного вызова таким важнейшим для обеспечения европейской безопасности институтам как ЕС и НАТО.

Справедливости ради стоит отметить, что трения в отношениях между США и объединенной Европой возникали и во время первого срока президентства Трампа, хотя он, несмотря на заявления об «устарелости» НАТО и о готовности США «уйти из Европы», последовательно увеличивал американский вклад в трансатлантические оборонные программы. Однако фундаментальная слабость современной Европы, которую интеграционные процессы так и не превратили во влиятельного игрока на мировой арене привела к тому, что европейские союзники США фактически свыклись с мыслью, что при возникновении серьезного военного конфликта в Европе Соединенные Штаты не придут на помощь своим партнерам по альянсу.

© Фото: Сайт Белого дома

Закат Европы

В этой связи тезисы нынешнего вице-президента США – это еще одна публичная констатация наличия реальных противоречий внутри лагеря западных союзников, что на фоне украинского кризиса вызвало серьезную обеспокоенность в европейских странах. Неслучайно, само переизбрание Трампа уже успели назвать символом «заката Европы», о котором предупреждал Освальд Шпенглер в своем знаменитом труде «Закат Европы», указывая даже приблизительную дату окончательной катастрофы — 2300 год. Первый том этой книги был издан в 1918 году сразу после Первой мировой войны – в то время эта теория выглядела оригинальной и очень убедительной. Впрочем, с тех пор периодически, особенно во время серьезных катаклизмов, многие аналитики начинают оперировать концептом «заката» Европы, в том числе из-за падения рождаемости, старения населения и усиления миграционных потоков в европейских странах.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Пересмотр политики ЕС на Южном Кавказе

Конечно, в связи с сегодняшними событиями говорить о скором «закате» Европы было бы неуместно, однако в условиях, когда администрация Трампа, называет Брюссель «адской дырой», а ЕС - «врагом» и грозит «отказом от защиты в случае, если в Брюсселе не будут тратить больше средств на оборону», объединенная Европы может пересмотреть некоторые приоритеты своей внешней политики, в том числе на постсоветском пространстве.

ЕС и Грузия

Перспективы активных действий ЕС на Южном Кавказе уже не выглядят столь радужными на фоне итогов парламентских выборов в Грузии и отказа Тбилиси от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года.

ЕС и Азербайджан

Что касается Азербайджана, то важным элементом взаимовыгодного и долгосрочного партнерства с ЕС остается сотрудничество в сфере энергетики. Азербайджан поставляет природный газ в 10 европейских стран, планирует расширение пропускной способности Южного газового коридора и готовится к реализации проекта о поставках электроэнергии в Европу через Черное море. Независимый Азербайджан всегда придерживался принципа равноудаленности при взаимодействии с внешними акторами, и с учетом этого опыта надо полагать, что в среднесрочной перспективе оснований для возникновения серьезных проблем в прагматичных отношениях Азербайджана и ЕС не существует.

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ЕС и Армения

До прихода новой администрации США с точки зрения расширения зоны своего влияния для Евросоюза наиболее благоприятно складывалась ситуация в Армении. Можно, например, вспомнить широко разрекламированную трехстороннюю встречу Армения-США-ЕС с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Логическим продолжением этой политики стало продвижение проекта закона «О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу», инициированного группой, объединяющей прозападных политиков и общественных деятелей, поддержанного правительством Пашиняна и одобренного парламентом в первом чтении. Заметим, что, несмотря на формальное ведение переговоров о членстве уже с девятью странами одновременно, сегодня в ЕС отказываются обещать прием новых членов даже к 2030 году.

В конце января 2025 года Европейский совет – высший политический орган Европейского союза – продлил мандат гражданской наблюдательной миссии в Армении еще на два года - до 19 февраля 2027 года. Между тем, попытки официального Еревана обеспечить безопасность страны путем тесного сотрудничества с внерегиональными акторами вызывают, в той или иной степени, негативное восприятие у других партнеров Армении по платформе «3+3»: Азербайджана, Ирана, России и Турции.

При этом вопрос размещения наблюдателей ЕС на условной армяно-азербайджанской границе остается одним из двух несогласованных пунктов проекта договора «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой». В Баку рассматривают повторное продление мандата и расширение численности этой миссии - как нарушение первичных договоренностей, а включение в состав наблюдателей представителей Канады - как попытку формирования вблизи границ Азербайджана инфраструктуры НАТО.

Думается, и сам Пашинян понимает все риски сегодняшней геополитической переориентации на Евросоюз, особенно с учетом негативного отношения парламентской оппозиции и мнения ряда аналитиков, которые полагают, что власти Армении пытаются использовать проевропейскую риторику для проведения референдума о новой Конституции и победы на парламентских выборах в 2026 году. К тому же некоторые наблюдатели считают, что последние несколько визитов премьер-министра Армении (Вашингтон, Парижская конференция по искусственному интеллекту, Мюнхенский саммит) были провальными для Пашиняна с точки зрения западной поддержки.

С учетом этого, для официального Еревана было бы правильным искать решение проблем не в Брюсселе, а в самом регионе и, в первую очередь, через нормализацию отношений с Азербайджаном и Турцией. Остается надеяться, что этой цели послужит и продвигаемый Пашиняном проект идеологии Реальной Армении, предполагающей «навык жить в среде соседей без поддержки извне».