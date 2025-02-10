Goodbye Lenin от Пашиняна: нужен ли Армении Евросоюз

Сергей Рекеда, директор Центра изучения перспектив интеграции

Парламент Армении проголосовал за закон о начале евроинтеграции страны. Никол Пашинян, пришедший к власти в результате «бархатной революции» 2018 года, разыгрывает партию, уже отыгранную свергнутым им руководством Армении. Расскажем о том, почему в этот раз последствия для страны могут быть несравнимо печальнее.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения и «Восточное партнерство»

Евроинтеграция Армении – это не изобретение действующего руководства страны. Армения постоянный участник программы «Восточное партнерство», запущенной еще в 2008 году. Основной целью программы как раз было сближение стран-участниц с ЕС. В 2013 году в рамках «Восточного партнерства» Украина, Молдова и Грузия получили статус ассоциированных членов Евросоюза. Тогда и Армения подошла ближе всего к членству в объединении. Тогдашний президент Серж Саргсян прямо говорил о том, что страна планирует присоединиться к ЕС.

Армения и ЕАЭС

На тот момент эти цели выглядели если и не слишком перспективными, то по крайней мере не казались опасными. Образ Евросоюза более 10 лет назад был гораздо привлекательнее сегодняшнего: ЕС создавал впечатление динамично развивающегося объединения, был историей интеграционного успеха, примером прагматичного, рационального управления. У самой же Армении на тот момент еще не было преференций, получаемых от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), не было кратного ежегодного увеличения в динамике торговли с Россией из-за использования внесанкционного положения. И что немаловажно – иная ситуация была в европейской безопасности: ЕС на тот момент еще не демонстрировал такого стремления превратиться из экономического союза в военный блок и поддерживать последним евроцентом точки антироссийского напряженности на постсоветском пространстве.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тем не менее даже в таких условиях заявления о стремлении Армении в Европу были не более чем политической манипуляцией в преддверии решения о присоединении к ЕАЭС. Ереван фактически набивал себе цену и пытался подороже продать свое участие в ЕАЭС. К тому же карабахский вопрос на тот момент чрезвычайно сужал пространство для геополитического маневра.

Армяно-российская торговля

Сейчас ситуация иная. Достаточно посмотреть на показатели роста армянской экономики и торговли с Россией. За последние 5 лет ВВП Армении сокращался лишь в 2020 году из-за пандемии, в остальное же время темпы роста не опускались ниже 5%. В 2022 году был зафиксирован рекордный рост показателя – более 12%. Торговый оборот Армении с Россией за последние 5 лет вырос в 10 раз. При этом по подсчетам Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, экономика ЕАЭС в ближайшие 6 лет будет расти в среднем по 4,5% в год, что в 3 раза выше, чем ожидания от ЕС.

Евроинтеграционный опыт Грузии

Лоббисты евроинтеграции в Армении, безусловно, могут указать на пример Грузии. Мол, страна не стала присоединяться к ЕАЭС, стала ассоциированным членом ЕС, но при этом прекрасно зарабатывает на отношениях с Россией. Их экономика тоже растет, как и торговля с РФ. Грузия выступает одним из хабов параллельного импорта для подсанкционных территорий ЕАЭС. Так зачем тогда находиться в ЕАЭС?

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Но такая логика ошибочна. Грузия действительно стала одним из хабов параллельного импорта на Южном Кавказе и в целом довольно активно за последние годы развила экономическое сотрудничество с Россией, даже добившись восстановления прямого авиасообщения между странами. Но это стало возможно только в силу того, что «Грузинская мечта» сбавил градус антироссийской политики и риторики по сравнению с периодом Единого национального движения Михаила Саакашвили. Армения, в свою очередь, этот градус поступательно поднимает, вновь и вновь вбрасывая в публичное политическое поле поводы для жесткой реакции Москвы. Неминуемо возникает вопрос - для чего это делается?

Евроинтеграционный опыт Прибалтики

Очевидно, что это не соответствует национальным интересам, противоречит экономической логике и здравому смыслу. Но сам процесс евроинтеграции уже давно не имеет ничего общего с прагматизмом и реализацией национальных интересов, независимо от страны, исповедующей эту «религию» (политическим курсом это назвать сложно). Например, на днях передовики постсоветской евроинтеграции, республики Прибалтики, вышли из энергетического кольца БРЭЛЛ, переключившись на европейские электросети. За несколько дней после этого события – цены на электроэнергию в этих странах закономерно выросли почти втрое и достигли рекордных показателей.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Излишне говорить о том, насколько болезненным будет удар по карманам и без того небогато живущего населения этих стран, но руководство прибалтийских республик преследует одну цель - сделать еще один шажок в сторону евроинтеграции, даже уже будучи членами Евросоюза с 2004 года. Подтверждение тому можно увидеть, в спектакле, устроенном литовским президентом Гитанасом Науседой в присутствии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в честь отключения от БРЭЛЛ: глава республики в беседе по телефону с воображаемым собеседником прокричал:

Goodbye, Russia! Goodbye, Lenin! We made it!

Вопросы, с кем говорил прибалийский президент и при чем тут Ленин, излишни. Не стоит искать прагматизм и логику в политическом акционизме.

Закон о евроинтеграции Армении того же сорта. Процесс вступления в Евросоюз подразумевает под собой определенную процедуру. Приглашение в ЕС, переговоры об условиях присоединения, проведение референдума в стране-кандидате в ЕС. В Армении этого всего не было. И не будет. Ведь смысл этого процесса в таком же политическом перформансе, через который армянское руководство пытается издевательским тоном сказать: «Гудбай, Раша, гудбай, Ленин».