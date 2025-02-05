Вестник Кавказа

В Армении объяснили важность закона о вступлении в ЕС

В Армении объяснили важность закона о вступлении в ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Законопроект о евроинтеграции Армении, принятый сегодня в первом чтении, важен постольку, поскольку он служит для обеспечения безопасности страны, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Безопасность Армении в том числе позволит гарантировать законопроект о вступлении в Евросоюз, рассказал премьер-министр Никол Пашинян.

"В плане безопасности это очень важный компонент"

– глава правительства

Он объяснил, что если закон будет примет Национальным собранием, это не будет говорить о том, что Армения стала членом ЕС либо хотя бы кандидатом. Однако, подчеркнул Пашинян, это все равно будет значимым решением.

"Таким образом мы предоставили народу широкую возможность выбора, а также возможность содержательных обсуждений"

– Пашинян

Армянский премьер добавил, что одобрение данного закона увеличит безопасность рисков, которые существуют сейчас для Армении. В целом, по его словам, лучшим ответом на эти риски станет сбалансированная и стабильная внешняя политика.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1080 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кремль: евроинтеграция - суверенное право Армении

Кремль: евроинтеграция - суверенное право Армении

Пашинян обсудил с председателем Еврокомиссии развитие связей между Арменией и ЕС

Пашинян обсудил с председателем Еврокомиссии развитие связей между Арменией и ЕС

Новое трансатлантическое единство в контексте турне главы Пентагона по Европе

Новое трансатлантическое единство в контексте турне главы Пентагона по Европе

Специалисты ЕК по либерализации виз прибыли в Армению

Специалисты ЕК по либерализации виз прибыли в Армению

Армении не нужно посредничество России в переговорах с Азербайджаном – Симонян

Армении не нужно посредничество России в переговорах с Азербайджаном – Симонян

Закон о вступлении в ЕС скоро рассмотрит парламент Армении

Закон о вступлении в ЕС скоро рассмотрит парламент Армении

Армения не сможет совмещать членство в ЕАЭС и ЕС – посол РФ

Армения не сможет совмещать членство в ЕАЭС и ЕС – посол РФ

Отказ от ЕАЭС серьезно ударит по Армении – Михаил Галузин

Отказ от ЕАЭС серьезно ударит по Армении – Михаил Галузин

Тбилиси продолжит прагматичную политику в отношении Москвы

Тбилиси продолжит прагматичную политику в отношении Москвы

Кобахидзе призвал ЕС проявить справедливость к Грузии

Кобахидзе призвал ЕС проявить справедливость к Грузии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы