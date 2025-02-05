В Армении объяснили важность закона о вступлении в ЕС

Законопроект о евроинтеграции Армении, принятый сегодня в первом чтении, важен постольку, поскольку он служит для обеспечения безопасности страны, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Безопасность Армении в том числе позволит гарантировать законопроект о вступлении в Евросоюз, рассказал премьер-министр Никол Пашинян.

"В плане безопасности это очень важный компонент"

– глава правительства

Он объяснил, что если закон будет примет Национальным собранием, это не будет говорить о том, что Армения стала членом ЕС либо хотя бы кандидатом. Однако, подчеркнул Пашинян, это все равно будет значимым решением.

"Таким образом мы предоставили народу широкую возможность выбора, а также возможность содержательных обсуждений"

– Пашинян

Армянский премьер добавил, что одобрение данного закона увеличит безопасность рисков, которые существуют сейчас для Армении. В целом, по его словам, лучшим ответом на эти риски станет сбалансированная и стабильная внешняя политика.