Армения приняла закон о вступлении в Евросоюз

Парламент Армении на своем заседании сегодня в первом чтении принял законопроект "О начале процесса присоединения Армении к Европейскому Союзу" - за такое решение проголосовали 63 человека, кроме представителей двух оппозиционных фракций.

Сегодня на очередном заседании большинством в 62 голоса депутаты Национального собрания (парламента) Армении приняли в первом чтении законопроект "О начале процесса присоединения Армении к Европейскому Союзу" – столь смелое решение одобрили далеко не все - 7 представителей оппозиционной фракции "Честь имею" проголосовали против, а самая большая по численности оппозиционная фракция "Айастан" и вовсе отказалась принимать участие в голосовании.

Армянская оппозиция назвала весь процесс фарсом, отметив, что выбирать придется не между Россией и Евросоюзом, а между Россией и Турцией. Все это – позорный блеф, заявил на сегодняшнем заседании парламента во время обсуждения законопроекта депутат от оппозиционного блока "Армения", член АРФД Артур Хачатрян, отметив, что этим проектом "Гражданский договор" ставит под угрозу внешнюю политику Армении.

Представлял законопроект один из авторов инициативы - бывший глава Минюста, член политсовета прозападной партии "Республика" Артак Зейналян, главным аргументом которого было то, что инициативу поддержали общественные и политические организации, собравшие в ее поддержку 60 тыс подписей.

Правительство стран одобрило проект месяцем ранее – как пояснил премьер-министр страны Никол Пашинян, это не означает автоматического вступления Армении в ЕС, так как подобное решение должно быть вынесено на референдум. Позже он немного сдал назад, поведав, что Армения "неплохо чувствует себя" и в ЕАЭС, но в то же время "определенная и чувствительная часть народа" хочет иметь европейский выбор для будущего страны.

Европейские перспективы Армении

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на несвоевременность курса Армении на евроинтеграцию.

"Власти Армении, принимая такие законы, возможно, не задумываются над вопросом, будет ли смысл вступать в Евросоюз к тому моменту, как для республики это станет возможным. Сейчас, при Трампе, США делают все, чтобы задушить экономику ЕС, в том числе создать условия для европейских производств, чтобы они переехали в американскую юрисдикцию. То есть Армения стремится в организацию, в которой у нее не будет возможности развиваться, так как Евросоюз все больше и больше деградирует и в экономическом, и в социальном плане", - прежде всего сказал он.

"В ЕАЭС для Армении гарантировано развитие экономики и социальной жизни, членство в ОДКБ обеспечивает ее суверенитет. Поэтому путь из Евразийского союза в Европейский союз – это путь на дно для Армении. Республика сейчас сама себе роет яму, и такое ощущение, что армянские политики ведут страны по самоубийственному маршруту. Как будто они не понимают, какова география Армении: она же находится в окружении государств, которые идут по самостоятельному пути, даже Грузия, получившая от Запада урок суверенитета. При этом у Армении остаются напряженные отношения с Азербайджаном и Турцией. Как она будет взаимодействовать с Евросоюзом в таких условиях?" – отметил Александр Перенджиев.

"Может быть, Армения надеется на какие-то проекты с ЕС, связанные с перемещением воздушных судов, но они будут дорогостоящими. Если же республика планирует поставки товаров по земле, то при транзите через Грузию ей придется платить пошлины – Грузия же не будет просто смотреть на негативное отношение к ней со стороны Евросоюза. Поэтому много противоречий и парадоксов в нынешней армянской политике: само положение Армении не благоприятствует быть в составе ЕС", - добавил военный политолог.

Эксперт обратил внимание, что сближение с Евросоюзом создает политические риски для Армении. "Такая политика Армении может привести к конфликтам в регионе, причем я сейчас говорю даже не о Турции и Азербайджане, а об Иране. Путь в ЕС и сотрудничество с НАТО в первую очередь вызовет негатив именно в Иране. В итоге окажется, что из соседей только Тбилиси проявляет к Еревану дружественное отношение – а это может стать причиной навязывания Грузией своих условий Армении, тем более что транспортные коридоры идут только через Грузию. Если Армения откажется от исполнения обязательств по Зангезурскому коридору, она фактически перережет себе все экономические пути", - подчеркнул Александр Перенджиев.

"Получается, что Армения сама себя изолирует, думая, что идет куда-то в "светлый западный мир". На самом деле этот путь в темную впадину истории, которая окажет крайне негативное влияние на ресурсообеспечение Армении и в целом на состояние и армянского общества, и армянского государства. Думаю, в перспективе Армении придется переобуваться в воздухе и говорить, что она ошиблась с европейским выбором. Россия еще будет смотреть на Армению, когда она начнет возвращаться, как на блудного сына. Пока же мы видим, что этот блудный сын хочет погулять", - заключил он.