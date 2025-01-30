Пашинян: Армения хочет зависеть от многих

Никол Пашинян заявил вашингтонской публике, что власти Армении работают в рамках концепции замены зависимости от немногих на зависимость от многих. При этом они продолжают ориентироваться на региональные отношения. В этом контексте он рассказал об успехах заключения мирного договора с Азербайджаном.

Армения желает зависеть от многих, а не от немногих, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, размышляя об уровне независимости Еревана от других государств и структур. Выступление политика состоялось в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне.

"Когда мы размышляли над тем, какова формула повышения уровня независимости, мы пришли к выводу, что она означает замену зависимости от немногих на зависимость от многих. Мы сейчас действуем в рамках этой концепции"

- Никол Пашинян

Он подчеркнул, что Армения все равно в первую очередь ориентируется на собственные региональные отношения. В этом контексте он заявил о желании открыть границы со своими соседями - Азербайджаном и Турцией, умолчав об истинной причине их закрытия.

"Вы знаете, что две из четырех границ нашей страны полностью закрыты, я имею в виду наши границы с Турцией и Азербайджаном. У нас есть еще две границы: с Грузией и Ираном. Конечно, эти две границы очень важны для нас, мы сотрудничаем, у нас хорошие отношения с двумя нашими соседями, Грузией и Ираном"

- Никол Пашинян

Вместе с этим Армения хочет начать новую эру в отношениях с Баку и Анкарой. Никол Пашинян передал, что в проекте мирного договора с Азербайджаном удалось достигнуть договоренностей по 15 пунктам. Ереван надеется завершить процесс как можно скорее и согласовать оставшиеся 2 пункта.

Он также отметил помощь международного сообщества в создании условий для достижения мира и добавил, что Азербайджан и Армения работают в двустороннем формате.