Пашинян: поражение в Карабахской войне спасло Армению

Проигрыш Азербайджану в Карабахской войне стал благом для Армении, заявил Никол Пашинян. По его словам, именно благодаря поражению Армения обрела реальную независимость.

Армения стала суверенным государством лишь после того, как потерпела поражение в Карабахской войне, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе прошедшей в Вашингтоне встречи с представителями армянской общины.

Его слова приводит пресс-служба армянского правительства.

"Могу сказать, что, потерпев поражение, мы обрели возможность иметь независимое и суверенное государство"

– Пашинян

Далее армянский лидер признал, что в отношении Еревана на Южном Кавказе существует масштабное негативное отношение, которое возникло из-за "определенных обстоятельств". Премьер-министр пояснил, что с этим отрицательным имиджем нужно бороться, причем спокойной, с минимумом эмоций, чем, по его словам, и занимаются власти Армении. Пашинян пояснил, что такой путь будет наиболее эффективным.

Напомним, ранее глава армянского правительства рассказал о концепции "реальной Армении", на базе которой будет происходить стратегическое развитие Армении, – согласно ей, страна должна полностью избавиться от территориальных претензий к соседним государствам.

Что имел в виду Пашинян?

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, поражение в Карабахской войне в 2020 году и окончательное закрытие сепаратистского проекта в азербайджанском Карабахе в 2023 году помогли Армении решить ключевые проблемы ее существования как государства. "Во-первых, была гарантирована безопасность Республики Армения. У Азербайджана никогда не было претензий на ее территории, но незавершенная война и оккупация азербайджанских районов создавали постоянные риски боевых действий, которые могли перекинуться на приграничные земли, прежде всего туда, где размещалась армянская дальнобойная техника, в 44-дневную войну запускавшая ракеты по мирным городам Азербайджана. Теперь, когда война окончена и ни одного сторонника карабахского сепаратизма в Ханкенди не осталось, Еревану попросту не о чем беспокоиться: Баку стремится к стабилизации мира с ним, Турции республика безразлична. Как только сама Армения перестала создавать угрозы Азербайджану, оказалось, что других источников нестабильности в регионе и нет", - прежде всего сказал он.

"Во-вторых, благодаря ликвидации националистического наследия "карабахского клана" в виде необходимости поддерживать сепаратистский проект в Азербайджане Армения стала экономить огромные по ее меркам средства, которые прежде тратились на финансирование марионеточного режима в Ханкенди и содержание многотысячных оккупационных сил, дислоцированных по периметру и в глубине захваченных территорий Азербайджана. Армянское руководство, разумеется, никогда в этом не признается, чтобы иметь возможность выпрашивать у внешних партнеров деньги на перевооружение армии и якобы социальное обеспечение собственных граждан, вернувшихся в республику из Азербайджана после 20 сентября 2023 года, но принуждение Армении к миру сняло нагрузку на госбюджет, не позволявшую государству инвестировать в развитие страны. В сочетании с фактическими гарантиями безопасности это повысило привлекательность Армении для иностранных бизнес-кругов", - продолжил Андрей Петров.

"В-третьих, были запущены невозможные в военное время, но строго необходимые процессы в отношениях с ближайшими соседями, в первую очередь делимитация границы с Азербайджаном. Ожидается, что в этом году начнется постоянная работа по установлению армяно-азербайджанских рубежей от северной точки, где сходятся территории Азербайджана, Армении и Грузии. Она позволит снять даже локальные риски в послевоенных контактах Баку и Еревана. По вине армянских властей все еще застопорен процесс открытия коммуникаций, однако недавнее заявление Никола Пашиняна о готовности в первую очередь восстановить железную дорогу через Мегри, то есть все-таки выполнить обязательство Армении по Зангезурскому коридору позволяет надеяться, что и транспортное сообщение, за которым последуют экономические связи, будет налажено. Опять же, кроме Армении других изобретателей препятствий развитию Южного Кавказа в регионе нет, и если правительство Пашиняна будет вести себя адекватно реалиям, республика заживет нормальной жизнью", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".

"При этом нельзя не отметить, что руководство Армении чрезвычайно медленно идет на разумные шаги. Сам опыт 44-дневной войны и последовавшего трехлетнего переходного периода, когда Ереван старался сохранить сепаратистский проект в Ханкенди вместо содействия реинтеграции азербайджанских армян в правовое поле Азербайджана, показывает, что осознания каждой региональной реалии армянскими властями приходится добиваться дорогой ценой. Никол Пашинян, рассказывающий сегодня о "Реальной Армении", мог бы без всякого кровопролития вывести оккупационные войска из Карабаха и Восточного Зангезура до сентября 2020 года – точно так же, как мог бы без проблем провести референдум для устранения из армянской Конституции претензий на земли Азербайджана и предоставить беспрепятственный проезд из Зангиланского района АР в Нахчыванскую Автономную Республику. Мог бы, потому что опыт послевоенных лет показал, насколько крепка его власть в стране – но отчего-то продолжает бездействовать. Поэтому, соглашаясь с премьер-министром РА в том, что поражение в Карабахской войне спасло Армению, нужно все-таки задать ему вопрос: почему Ереван продолжает препятствовать так выгодной ему самому стабилизации мира?", - добавил Андрей Петров.