Вестник Кавказа

Пашинян надеется, что мир на Южном Кавказе станет приоритетом США

Пашинян надеется, что мир на Южном Кавказе станет приоритетом США
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Ереван надеется, что установление мира в регионе Южного Кавказа войдет в число самых важных направлений работы для Вашингтона. О расчетах армянских властей рассказал, находясь в США, Никол Пашинян.

Руководство Армении рассчитывает на включение темы мира на Южном Кавказе в список ключевых приоритетов новых властей США, рассказал армянский премьер Никол Пашинян.

Соответствующее заявление он сделал в Вашингтоне, в ходе встрече с участниками организации Save Armenia.

"Если вы спросите, какой способ поддержки Армении является наиболее эффективным с точки зрения США, я бы сказал, что включение повестки достижения мира на Южном Кавказе в список приоритетов политической элиты США было бы очень важным"

– Пашинян

Армянский лидер также обратил внимание на стремление Армении к демократии. По его словам, руководство страны работает над развитием демократии, формируя для этого соответствующие институты. Пашинян уточнил, что они необходимы, чтобы демократия развивалась независимо от того, кто в данный момент находится у власти.

Напомним, глава Армении в данный момент находится с визитом в США. Пашинян прилетел в Америку накануне, визит продлится по 7 февраля. Стоит отметить, что, по словам самого премьера, встреча с президентом Дональдом Трампом в его программу не входит.

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