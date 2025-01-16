Пашинян позавтракает с Трампом в Вашингтоне

Никол Пашинян совершит визит в США 3 февраля. Он примет участие в саммите религиозной свободы, а также проведет ряд других встреч.

Армянский премьер Никол Пашинян совершит визит в США, который продлится с 3 по 7 февраля, сообщает пресс-служба республиканского кабинета министров.

В Штаты глава правительства отправится со своей супругой Анной Акопян. Пашинян примет участие в пятом международном саммите религиозной свободы в Вашингтоне.

Помимо этого, премьер будет присутствовать на Национальном молитвенном завтраке, а также проведет ряд встреч.

Глава правительства Армении говорил о своей предстоящей поездке в США в ходе брифинга 31 января. Тогда он добавил, что не будет видеться с Дональдом Трампом в рамках визита.

Ранее газета «Грапарак» писала, что власти Армении пытались организовать встречу Пашиняна с Трампом, однако сделать это не удалось.