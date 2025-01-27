Пашинян анонсировал февральский визит в США

Армянский премьер сообщил, что приедет в США в начале следующего месяца. При этом он подчеркнул, что в рамках поездки не планируется встреча с главой Белого дома.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прошедшего 31 января брифинга подтвердил информацию о своем визите в Соединенные Штаты.

"Основная цель визита в США [в феврале] – участие в саммите по вопросам религии и протокольном мероприятии"

– глава правительства

При этом он подчеркнул, что не будет в рамках поездки встречаться с Дональдом Трампом.

"Встреча с президентом США не планируется, но это очень важный визит"

– армянский премьер