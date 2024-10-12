Пашинян пообещал Баку беспрепятственный проезд в Нахчыван

Армянская сторона готова обеспечивать беспрепятственное железнодорожное сообщение между западной частью Азербайджана и Нахчываном, такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Мы не против беспрепятственного сообщения, но беспрепятственный – не значит в обход юрисдикции Армении"
– глава правительства
Пашинян напомнил, что в современном мире идет неуклонная работа над тем, чтобы движение беспрепятственно обеспечивалось во всех направлениях. Он заверил, что Ереван готов к этим решениям.
Кроме того, Никол Пашинян не стал опровергать логический вывод, что Ереван таким образом соглашается на участие в Зангезурском коридоре. Он отметил, что Армения не станет возражать против именования Азербайджаном дороги из Зангиланского района в Нахчыван Зангезурским коридором.
"Как они (Баку) назовут это (решение по коммуникациям), как мы – это отдельная тема. Какое бы не было решение, мы назовем по-своему, они – по-своему. Важна суть вопроса"
– Пашинян
Он также рассказал подробности армянской позиции, которая, по его словам, учитывает и позицию Азербайджана. Премьер пояснил, что Ереван готов обеспечить железнодорожные перевозки из западной части Азербайджана в Нахчыван и обратно через армянскую территорию, причем через Мегри, так как восстановление железной дороги в Тавуше потребует больших инвестиций.
"Но по тому же принципу: из Ерасха в Мегри через Нахчыван"
– премьер-министр Армении