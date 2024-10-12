Пашинян пообещал Баку беспрепятственный проезд в Нахчыван

Армения выражает готовность обеспечить железнодорожное сообщение западной части Азербайджана с Нахчываном, заявил Никол Пашинян, намекнув при этом и на согласие Еревана на название Зангезурский коридор.

Армянская сторона готова обеспечивать беспрепятственное железнодорожное сообщение между западной частью Азербайджана и Нахчываном, такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы не против беспрепятственного сообщения, но беспрепятственный – не значит в обход юрисдикции Армении"

– глава правительства

Пашинян напомнил, что в современном мире идет неуклонная работа над тем, чтобы движение беспрепятственно обеспечивалось во всех направлениях. Он заверил, что Ереван готов к этим решениям.

Кроме того, Никол Пашинян не стал опровергать логический вывод, что Ереван таким образом соглашается на участие в Зангезурском коридоре. Он отметил, что Армения не станет возражать против именования Азербайджаном дороги из Зангиланского района в Нахчыван Зангезурским коридором.

"Как они (Баку) назовут это (решение по коммуникациям), как мы – это отдельная тема. Какое бы не было решение, мы назовем по-своему, они – по-своему. Важна суть вопроса"

– Пашинян

Он также рассказал подробности армянской позиции, которая, по его словам, учитывает и позицию Азербайджана. Премьер пояснил, что Ереван готов обеспечить железнодорожные перевозки из западной части Азербайджана в Нахчыван и обратно через армянскую территорию, причем через Мегри, так как восстановление железной дороги в Тавуше потребует больших инвестиций.

"Но по тому же принципу: из Ерасха в Мегри через Нахчыван"

– премьер-министр Армении