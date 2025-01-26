Вестник Кавказа

Пашинян оценил законопроект о вступлении Армении в ЕС

Флаг Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армения берет курс на евроинтеграцию: парламент страны 11 февраля рассмотрит законопроект о вступлении республики в ЕС. Премьер Пашинян отметил, что инициатива не означает членства страны в Евросоюзе.

Премьер Армении Никол Пашинян высказался о законопроекте, который создаст правовую почву для интеграции Еревана в ЕС. По словам Пашиняна, принятие такого закона не будет означать членства страны в евроальянсе. 

"Принятие закона не означает членства Армении в ЕС. Это означает, что много граждан Армении считают ЕС лучшим вариантом, чем Евразийский экономический союз"

– Никол Пашинян 

По мнению Пашиняна, ЕАЭС должен "доказать", что является для Армении предпочтительным вариантом. 

Пашинян также высказался об обеспокоенности Москвы процессами евроинтеграции Еревана. По словам армянского премьера, Армения сделает все необходимое для сохранения партнерских отношений, отметим, что "никто не может отрицать право наших граждан на выбор". 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
635 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пашинян пообещал Баку беспрепятственный проезд в Нахчыван

Пашинян пообещал Баку беспрепятственный проезд в Нахчыван

Пашинян связал пункт мирного договора с делимитацией границы

Пашинян связал пункт мирного договора с делимитацией границы

Пашинян подтвердил настрой на реализацию мирной повестки с Азербайджаном

Пашинян подтвердил настрой на реализацию мирной повестки с Азербайджаном

Пашинян и Кобахидзе обсудили сотрудничество Армении и Грузии

Пашинян и Кобахидзе обсудили сотрудничество Армении и Грузии

Ясли впервые за десятилетия откроют в Армении

Ясли впервые за десятилетия откроют в Армении

Армению посетит правительственная делегация Грузии

Армению посетит правительственная делегация Грузии

Рейтинг партии Пашиняна упал до минимального значения – опрос

Рейтинг партии Пашиняна упал до минимального значения – опрос

Изменения в стратегии нацбезопасности анонсировали в Армении

Изменения в стратегии нацбезопасности анонсировали в Армении

Школу гостеприимства могут открыть в Гюмри

Школу гостеприимства могут открыть в Гюмри

МИД Азербайджана: обвинения Пашиняна беспочвенны

МИД Азербайджана: обвинения Пашиняна беспочвенны

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы