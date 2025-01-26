Пашинян оценил законопроект о вступлении Армении в ЕС

Армения берет курс на евроинтеграцию: парламент страны 11 февраля рассмотрит законопроект о вступлении республики в ЕС. Премьер Пашинян отметил, что инициатива не означает членства страны в Евросоюзе.

Премьер Армении Никол Пашинян высказался о законопроекте, который создаст правовую почву для интеграции Еревана в ЕС. По словам Пашиняна, принятие такого закона не будет означать членства страны в евроальянсе.

"Принятие закона не означает членства Армении в ЕС. Это означает, что много граждан Армении считают ЕС лучшим вариантом, чем Евразийский экономический союз"

– Никол Пашинян

По мнению Пашиняна, ЕАЭС должен "доказать", что является для Армении предпочтительным вариантом.

Пашинян также высказался об обеспокоенности Москвы процессами евроинтеграции Еревана. По словам армянского премьера, Армения сделает все необходимое для сохранения партнерских отношений, отметим, что "никто не может отрицать право наших граждан на выбор".