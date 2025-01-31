Армении придется выбирать между ЕС и ЕАЭС - посол России

Армянскому руководству предстоит выбрать между ЕС и ЕАЭС. Государство не может состоять одновременно в двух таможенных союзах, сообщил посол России в Армении.

Перед Арменией стоит выбор: Евразийский экономический союз (ЕАЭС) или Европейский союз (ЕС), об этом поведал российский посол в Ереване Сергей Копыркин.

"С самого начала российская сторона четко обозначила свою позицию: либо ЕС, либо ЕАЭС, быть в обоих невозможно. И это не позиция российской стороны, а вопрос объективной реальности, поскольку государство не может быть членом двух таможенных союзов одновременно"

– Сергей Копыркин

При этом сегодня ключевую роль для экономики Армении играет сотрудничество с Россией и другими странами ЕАЭС. Динамика торговли с Евросоюзом на сегодня отрицательная, заметил посол в беседе с информационным порталом 24News.

Ранее армянские СМИ писали, что власти Армении задумались над восстановлением связей с Россией на фоне угрозы негативных последствий прозападного курса для экономики страны.