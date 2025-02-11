СМИ: Армения восстанавливает связи с Россией

Армения нарастит интенсивность контактов с Россией, соответствующее поручение получили парламент, МИД станы и другие госучреждения, пишут армянские СМИ. В Ереване поняли что могут столкнуться с негативными последствиями изменений внешнеполитического курса.

Власти Армении готовы снова активизировать связи с Россией, пишет со ссылкой на источники армянское издание "Паст".

Согласно публикации, госучреждениям Армении, которые контактируют с российской стороной, таким как Национальное собрание, МИД РА и другим, поручено активизировать связи с Россией и нарастить интенсивность двусторонних контактов. Ереван готовится к нормализации отношений с союзником.

Армянское руководство, пишет газета, осознало, что страну ждут негативные последствия, связанные с резкими изменениями во внешней политике, особенно пострадает экономика Армении.

Почему Армения меняет курс?

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц связал возможные перемены в подходах Армении к внешней политике с налаживанием российско-американского диалога.

"Конечно, поскольку это только сообщения СМИ, они могут не соответствовать действительности. Но если в самом деле правительство Армении решил восстановить ослабшие связи с Россией, то это, очевидно, связано с изменениями в общей геополитической ситуацией – в первую очередь с тем, что новое руководство США демонстрирует готовность искать взаимоприемлемые формы сотрудничества с Россией и учитывать российские интересы", - прежде всего сказал он.

"Это лишний раз свидетельствует о том, насколько верными оказались подходы России к постепенному формированию многополярного мира и невозможности ни диктата какой-то одной стороны, ни навязывания тех или иных форм взаимодействия на международной арене. Мы видим, что крупные игроки восстанавливают взаимодействие и готовятся к сотрудничеству. Армения, сделавшей во многом ставку на дрейф от России в сторону Запада, это видит и осознает необходимость сменить собственные позиции", - подчеркнул Константин Тасиц.

"Текущая международная обстановка в известней степени более благоприятна для Армении, поскольку у нее пропадает необходимость жесткой смены геополитической ориентации с российского вектора на западный. Если Россия находится в здоровом диалоге с США, у Еревана появляется возможность выстраивать сотрудничество с разными игроками без выбора какой-то одной стороны. Так она сможет проводить многовекторную политику с учетом своих национальных интересов", - продолжил эксперт по Южному Кавказу.

"Мне кажется, Ереван сейчас ищет оптимальную линию поведения. Раньше ему казалось, что Россия ослаблена и следует больше сотрудничать с Западом. Сейчас, видимо, считается, что Россия осталась важным игроком, она никуда не уходит с Кавказа, о чем прежде говорили в армянских высших политических кругах. Соответственно, нужно выстраивать прагматичные российско-армянские отношения, для чего нужно восстановить контакты между государственными органами", - заключил Константин Тасиц.