Вестник Кавказа

В Москву приедет глава Минэкономики Армении

Геворг Папоян
© Фото: сайт Минэкономики Армении
Глава Минэкономики Армении анонсировал своей визит в российскую столицу. В ходе поездки он намерен обсудить вопрос расширения связей между странами в экономике.

На этой неделе глава Минэкономики Армении совершит визит в Россию. Об этом сам Геворг Папоян сообщил на прошедшем 17 марта заседании комиссии парламента по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

"В ближайшие дни я намерен посетить Россию и встретиться с моими коллегами. Намечен широкий круг вопросов, представляющих обоюдный интерес, которые мы планируем обсудить"

– армянский министр

Он подчеркнул, что данная повестка подразумевает еще большее расширение торгово-экономических связей между Москвой и Ереваном.

Помимо этого, руководитель министерства в очередной раз заявил, что республика не рассматривает вопрос выхода из ЕАЭС, добавив, что законопроект о евроинтеграции вовсе не означает, что Ереван автоматически станет членом Евросоюза.

Папоян обратил внимание на то, что в армянском правительстве даже не обсуждается возможность выхода из ЕАЭС. Он пояснил, что РА нацелена на максимальную диверсификацию своей экономики и это не предполагает никаких действий в отношении этого союза.

Ранее сообщалось, что Ереван заинтересован в получении статуса наблюдателя в БРИКС.

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