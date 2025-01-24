МИД Армении предложил использовать креативность при работе с ЕС и ЕАЭС

Армения намеревается творчески подойти к интеграции в ЕС и членству в ЕАЭС и использовать все возможности. Ранее в Кремле заявили, что Еревану придется сделать выбор между организациями.

В процессе интеграции Еревана в ЕС и членстве в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нужно использовать творческий подход и использовать все возможности, заявил замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян, отвечая на вопрос журналистов о выборе между организациями.

"Наш подход заключается в постепенном развитии сотрудничества с Европейским союзом, использовании всех программ и возможных секторов. Особенно в этой реальности, когда невозможно строить долгосрочные планы, мы должны двигаться в русле идеи максимального использования всех возможностей"

- Паруйр Ованнисян

Он напомнил о подписании Арменией соглашения с Евросоюзом о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA). Министр отметил, что это все-таки стало возможно, несмотря на членство в ЕЭАС.

Ованнисян также передал, что руководство Армении решает проблемы по мере их поступления. Такой же подход они используют при интеграции в ЕС.

Напомним, что законопроект о вступлении Армении в ЕС одобрила спецкомиссия парламента страны. Согласно заявлениям властей, эту инициативу поддерживают более половины жителей республики.

В Кремле же подчеркнули, что членство Армении сразу в двух организациях, ЕС и ЕАЭС, невозможно и что Еревану придется сделать выбор.