Президент Турции поздравил Ильхама Алиева и азербайджанцев с Рамазаном

Лидер Турции Эрдоган направил президенту Азербайджана поздравительное послание по случаю Рамазана.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанцев с праздником Рамазан.
"Уважаемый Президент, дорогой Брат. Сердечно поздравляю Ваше превосходительство с праздником Рамазан. По случаю нашего благословенного праздника, который, я надеюсь, принесет исламскому миру и всему человечеству мир и спокойствие, я молю Всевышнего об укреплении нашей солидарности и единства"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Лидер Турции пожелал президенту Азербайджана крепкого здоровья и счастья, а азербайджанцам – добрых дней и благополучия.