Вестник Кавказа

Президент Турции поздравил Ильхама Алиева и азербайджанцев с Рамазаном

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Лидер Турции Эрдоган направил президенту Азербайджана поздравительное послание по случаю Рамазана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанцев с праздником Рамазан. 

"Уважаемый Президент, дорогой Брат. Сердечно поздравляю Ваше превосходительство с праздником Рамазан. По случаю нашего благословенного праздника, который, я надеюсь, принесет исламскому миру и всему человечеству мир и спокойствие, я молю Всевышнего об укреплении нашей солидарности и единства"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Лидер Турции пожелал президенту Азербайджана крепкого здоровья и счастья, а азербайджанцам – добрых дней и благополучия.

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