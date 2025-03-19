Террористический акт предотвратили в Москве

Россиянин готовил теракт в здании в Москве. Ранее он был судим по нескольким статьям. Против задержанного возбудили уголовное дело.

Гражданина России поймали за подготовку террористического акта в административном здании в Москве по заданию украинских спецслужба, сообщает ЦОС ФСБ.

Задержанный ранее был судим по нескольким статьям. Он планировал совершить подрыв самодельной взрывчатки в местах массового скопления людей, пояснили в ведомстве.

Мужчина признался, что в феврале был завербован украинскими спецслужбами. За совершение теракта в столице ему пообещали обеспечить выезд на Украину.

Силовики обнаружили у него врзывчатку весом 5 кг, а также телефон. Против пойманного завели уголовное дело. Он признал свою вину и сотрудничает со следствием.

В ФСБ добавили, что задержанный проводил разведку у одного из столичных МФЦ.